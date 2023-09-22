國民黨將開除徐耀昌黨籍　郭台銘：感謝他用政治生命支持我

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨中央考紀會今（22日）下午召開考紀會，議處公開挺鴻海創辦人郭台銘選總統的苗栗縣前縣長徐耀昌黨紀處分案，考紀會主會黃怡騰透露，經決議將撤銷徐的黨籍，下周三中常會拍板。對此，郭台銘回應，徐耀昌不但實際行動，還用政治生命支持他，他感激在心頭，一定不辜負、也不讓苗栗選民失望。

徐耀昌8月10日參加郭台銘「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會，公開喊「下架國民黨」，但國民黨考紀會發函要徐說明後，徐則於8月20日自行宣布退出國民黨。

黃怡騰今受訪時表示，國民黨考紀會今下午開會議處徐耀昌案，徐今年8月力挺郭台銘，今還幫郭台銘連署，雖然徐已主動退黨，但經考紀會最後決議，撤銷徐耀昌黨籍，將提報下周三中常會拍板確定。

對此，郭台銘22日晚間受訪表示，徐耀昌不但實際行動，還用政治生命支持他，他感激在心頭，一定不辜負、也不讓苗栗選民失望。

對於國民黨主席朱立倫說大家為了大局一再忍忍忍，郭台銘說，他跟總統參選人侯友宜、柯文哲有非常暢通的溝通管道，目前溝通無礙，「所以我們3位自己在談」，很多事情現在也都還在過程中，「我只有講，我們都還在繼續進行式」。