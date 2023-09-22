侯漢廷稱「有藍軍支持」　張斯綱提4點籲黨中央儘速溝通

▲台北市議員張斯綱。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

新黨台北市議員侯漢廷宣布參選北市北投士林區立委，迎戰國民黨提名參選人張斯綱等人。侯漢廷22日直言「如果沒有地方及藍軍的支持，就沒有我侯漢廷出線的空間」。對此，張斯綱提出4點回應，並呼籲黨中央儘速跟侯漢廷溝通。「至於如果有國民黨高層支持漢廷選到底，且願意公開站出來證實的話，我的講法依然不變，一定退選，成人之美」。

侯漢廷22日發出6點聲明指出，他與張斯綱對話都保持開放態度，8月底張斯綱先來訊，並詢問「我們自己聯繫談一談，如何？」一直到8月31日，他的回應都是「待你回台，可以安排在媒體公開談」，最後卻被已讀不回，至今溝通進度為零。

侯漢廷也提到，他歡迎公開透明溝通，但拒絕放話，他認為，人民不是參選人玩物，沒有任何道理參選人私下「搓湯圓」，更直言「如果沒有地方及藍軍的支持，就沒有我侯漢廷出線的空間。」

對於侯漢廷今天的聲明，張斯綱也以4點回應，一、共同的競爭對手是民進黨，都希望明年能夠政黨輪替、國會在野過半，所以在這個原則之下，大家一起把民進黨失德失能的地方揪出來。過去一陣子他深入基層，在各社區、各里舉辦多場客廳會，把他的參選理念跟大家報告，同時也把民進黨失德失能的地方逐一提出讓大家知道，希望達到明年政黨輪替的目標。



二、他個人過去這大半年來，受到一些耳語、不實謠言、黑函等很大的困擾。所以他也請同仁、支持者、網友們不要用莫須有的事情、用耳語去影射他人，這對別人會造成很大的傷害，這種負面的選舉手段令人反感。

三、他之前提出願意用民調的方式來整合出一位候選人，贏得北投士林這一席立委，這個想法至今依然沒有改變，希望用民調整合，集中火力，下架民進黨立委。

四、希望國民黨儘速跟侯漢廷來進行溝通，讓溝通儘速有結果，不要讓大家覺得在整合的過程中，有一方在拖延，畢竟大家的目標都是一致的。「至於如果有國民黨高層支持漢廷選到底，且願意公開站出來證實的話，我的講法依然不變，一定退選，成人之美」。