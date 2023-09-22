綠批侯友宜訪美行「失言、失態、失分」　侯辦嗆：假新聞「再製者」

▲侯友宜在華府與前美方官員、軍職人員進行晚宴。（圖／侯辦提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜結束8天訪美行程返台，民進黨批，侯行程中不斷失言、失態、失分，凸顯就是一個準備不足的總統參選人，且用戰爭恐嚇威脅，被美學者亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）打臉。對此，侯友宜競選辦公室表示，「被打臉的是民進黨」，孔明尚已澄清相關報導是假新聞，民進黨仍刻意曲解，淪為假新聞的「再製者」，變成造謠一條龍，也難怪國際上會普遍抱持「疑賴論」，對賴清德、民進黨處理台海安全的能力，充滿疑慮。

發言人陳柏翰說，民進黨讓兩岸兵凶戰危是事實，無法和緩兩岸緊張，引發國際緊張也是事實，民進黨執政無能，只會扯後腿，真的讓人看不起。

陳柏翰表示，大家都清楚，「台灣是地球上最危險的地方」的說法出自《經濟學人》，這也是國內外，許多人都有的強烈感受，就只有民進黨活在看不見外面世界的「綠色泡泡」中。而今天學者孔明尚也已在社群平台澄清，當時面對記者提問，其回應是「個人的客觀答覆而不是針對侯市長兩岸觀點的評論」，「侯友宜所說」是某些媒體加上的，是假新聞，但民進黨依然不顧事實散播。

陳柏翰痛批，民進黨在侯友宜出訪前，就一再的唱衰、扯後腿，只顧政黨私利，而見到侯友宜有不錯的表現後，便開始昧於事實，瘋狂打擊抹黑，而過去民進黨就有數不清，自產自銷假新聞的黑歷史，這次也不免讓人懷疑，是否又是從製造、再製、散播，一條龍的「假新聞專業製造」。

陳柏翰指出，民進黨說訪美沒有正面成效，殊不知卻與實際狀況，及國際上的認知完全相反，侯友宜此次訪美成果豐碩，不但會晤了16位國會議員，及紐約市長亞當斯、AIT主席羅森伯格，也受邀到全國外交委員會、美國外交關係協會、布魯金斯研究院、傳統基金會等重要智庫演說，與專家學者面對面討論兩岸、國際外交、國防等議題。

陳柏翰也表示，對於侯友宜在交流時的情況，權威性學者都給予正面的評價。如前AIT主席卜睿哲說，與侯友宜進行了一次相當詳實的討論，美方學者對侯在兩岸關係和美台關係方面的觀點已充分理解；馬歇爾計畫基金會學者葛來儀也說，侯友宜已做好充分準備，對兩岸問題的回答非常全面，也表示侯友宜確實充分理解台灣所面臨的挑戰；孔明尚也說，和侯友宜進行了非常實質的對話，並期待在不同的活動上可以繼續對話。

