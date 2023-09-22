黃士修談發言人心法：模擬郭台銘的思考方式　精準回應政策攻防

▲郭辦對外發言人黃士修。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

總統參選人郭台銘昨(21)日發表食安政策受到媒體關注，同日，其他參選人提出長照政策後，也有許多媒體詢問郭台銘相關的政策論述，負責郭辦對外發言的黃士修也忙著讓記者「問到飽」，並迅速給出適切的回應，讓近期不斷遭藍營攻擊的郭台銘，在政策攻防上加分。

對此黃士修表示，他在求學過程受數學與物理學的訓練，重視邏輯推演，他也自述自己的「特殊能力」就是模擬人類的思考方式，用在擔任發言人上，他的功課就從理解「郭台銘如何思考」開始。

黃士修舉例，日前有一場有關郭台銘兩岸政策的專訪，訪綱中羅列郭台銘有關兩岸議題的發言紀錄，他透過這些詳細的發言紀錄開始演算郭台銘的發言脈絡。其中，郭台銘有一段發言曾引用《道德經》，讓他演算不出脈絡，後來在詢問其他幕僚當時的發言情境後，他就想通了。隔日接受專訪時，黃士修就向記者說明郭台銘的兩岸和外交立場，全球連結台灣的布局，政策同時具備政治性和經濟性，甚至做出與賴清德、侯友宜、柯文哲的完整比較，郭台銘具備的優勢和執行力等等。

黃士修認為，郭台銘的思考可能不算快，因為他習慣除了指出問題，還必須提出解決方案。但政策無非是人力、軟體、硬體，然後是預算和執行。以食安政策為例，補足食安稽查人力缺口、產品履歷AI大數據、各縣市微型食安實驗室，分別對應需求和解決量能問題，這正好跟郭台銘對連署布局的思考如出一轍。

再以長照政策為例，黃士修表示，政府現行的長照2.0，著重社區與居家式服務，卻壓縮到住宿機構和中重度失能者的資源，因此郭辦的角度是各部會應該協同解決外籍看護的需求，以及分散在各縣市，投入大中小型住宿型機構的設置。另外，郭台銘也認同侯友宜提出80歲以上免巴氏量表是好政策，但黃士修也提到，我國國民平均餘命79.84歲、健康平均餘命73.3歲，所以我方主張70歲以上，都免去巴氏量表評估。這樣的政策論述也跟郭台銘創辦永齡基金會，長年關注醫療健康的實際經驗有關。

黃士修從政策幕僚出身，多年來更親身參與許多公共議題。他表示，在回答問題的過程中，自己也學習到很多，包括來自專家學者的知識，更包括決策者的寶貴人生經驗與思考。他也強調，給媒體問到飽的做法是因為，他相信開放資訊和溝通協作，永遠是社群的最高原則。