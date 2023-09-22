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路邊拾獲10萬元！泰男「瘋買毒品賭博」一夕花光　警找上門抓人了

▲▼手銬。（圖／CFP）

▲泰國一名男子將裝有10.5萬泰銖的錢包撿走後花光，而將面臨牢獄之災和巨額罰款。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名男子日前在醫院附近發現一個裝有10.5萬泰銖（約新台幣9.3萬元）的錢包，一時起了貪念，將錢拿去買毒品和賭博。如今，被警方逮捕的他將面臨牢獄之災，以及上萬元的罰款。

據泰媒The Thaiger報導，15日晚間8時20分，泰國女子萬娜帕（Wannapa Kaewtakun）從ATM取出了7.5萬泰銖（約新台幣6.7萬元）後，將現金與錢包內的3萬泰銖（約新台幣2.7萬元）放在一起，便到醫院探望一名生病的朋友。

萬娜帕表示，她因為害怕把錢弄丟，便將錢包留在車裡，但她回來時，卻發現錢包裡的10.5萬泰銖、20張彩券，以及一些個人物品竟不翼而飛。萬娜帕查看醫院監控後，發現錢包原來從車上掉了下來，還被一名清潔工撿走了。

醫院透露，這名清潔工撿到錢包後，就立刻請假回家，還連續好幾天都沒有去上班，因此萬娜帕猜測這名男性清潔工便是盜走她錢包的小偷，並立刻報警。

警方20日在警局附近的一條馬路旁捕獲清潔工蘇利特（Surit On-sook），而蘇利特也承認自己拿走了錢包裡的錢，還將錢全都拿去買了新的機車、手機和毒品。

蘇利特表示，他也將剩餘的錢都投入網路賭博中，因此他早已沒錢可以還給萬娜帕了。目前，警方將以夜間盜竊罪的罪名對蘇利特提出告訴。一旦罪成，蘇利特恐將面臨1至5年的監禁，以及2萬至10萬泰銖的罰款。

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