　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

foodpanda母公司出售「東南亞地區業務」　傳Grab以343億元收購

▲▼馬來西亞一名外送員在疫情期間送餐。（示意圖／路透）

▲外送平台foodpanda的母公司Delivery Hero證實，目前正在洽談出售東南亞地區業務。（示意圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

外送平台foodpanda的母公司Delivery Hero證實，目前正在洽談出售東南亞地區業務，關於交易金額等都仍在討論中。不過，外媒指出，東南亞最大叫車平台Grab有可能以超過10億歐元（約台幣343億元）的價格收購。

根據《路透社》報導，總部位於德國柏林的Delivery Hero在聲明中證實，目前正在計畫出售foodpanda在新加坡、柬埔寨、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓和泰國的業務。此消息一出後，Delivery Hero股價上漲13.5％，但目前尚未對外公開出售相關細節。

德國《經濟週刊》（WirtschaftsWoche）消息指出，總部位於新加坡的Grab有可能以超過10億歐元的價格進行收購，但目前Grab尚未有回應。

Delivery Hero集團表示，在去年同期虧損3.23億歐元之後，今年前六個月達到經調整EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤），不過未提供具體數字。

Grab截至6月30日的季度收入為5.67億美元，預計本季度調整後的核心收益將達到收支平衡；Grab大部分的銷售額來自其外送業務，但最近其共乘（ride-share）也出現大幅增長。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
「大量品種貓」馬路竄逃！　附近居民：幾天前就丟了
快訊／朱國榮跑了！　派出所長慘被拔官
普悠瑪牙齒DNA找到主人　13塊碎骨「不是人類的」
快訊／徐千晴90度鞠躬道歉！
高雄晶英住一晚打28折！易遊網認標錯價　飯店說話了
大巨蛋要啟用了！　首場球賽曝光
快訊／7縣市大雨特報！　雨下到晚上
「樂天女孩」出國喝到斷片！醉坐輪椅…被公主抱回房
里長辦公室遭5人狂砸！　最小才15歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

救護車上伸狼爪！20多歲女「遭消防員亂摸偷拍」　他被捕忙刪影片

foodpanda母公司出售「東南亞地區業務」　傳Grab以343億元收購

蘇丹內戰5個月！逾千屍橫躺街頭慢慢腐爛　總司令：戰火恐蔓延鄰國

菲律賓發布警示！塔爾火山噴出大量二氧化硫　下令部分學校停課

澀谷鬧區大樓起火「黑煙狂竄」恐怖畫面曝！出動20消防車

印度男「懷雙胞胎」36年！剖腹取出4公斤死胎　頭髮手腳都有了

離婚談一半　人妻「遭老公砍頭」陳屍家中！2孩也在屋內

美總統參選人喊保衛台灣　願提供拜登沒給的武器

他穿飛鼠裝滑翔！　4.2km高空跳出瞬間「撞上機翼」斬首慘死

19歲女大生吃三明治「活活噎死」　媽媽驚恐目睹救不了

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

孕婦遭撞「1歲嬰重傷昏迷」 夫控延誤就醫！警消回應了

樂天女孩為日本金鷲開球　林襄自評80分：有練習！

女兒「付清」節送大禮　打開禮物讓爸超無言XD

救護車上伸狼爪！20多歲女「遭消防員亂摸偷拍」　他被捕忙刪影片

foodpanda母公司出售「東南亞地區業務」　傳Grab以343億元收購

蘇丹內戰5個月！逾千屍橫躺街頭慢慢腐爛　總司令：戰火恐蔓延鄰國

菲律賓發布警示！塔爾火山噴出大量二氧化硫　下令部分學校停課

澀谷鬧區大樓起火「黑煙狂竄」恐怖畫面曝！出動20消防車

印度男「懷雙胞胎」36年！剖腹取出4公斤死胎　頭髮手腳都有了

離婚談一半　人妻「遭老公砍頭」陳屍家中！2孩也在屋內

美總統參選人喊保衛台灣　願提供拜登沒給的武器

他穿飛鼠裝滑翔！　4.2km高空跳出瞬間「撞上機翼」斬首慘死

19歲女大生吃三明治「活活噎死」　媽媽驚恐目睹救不了

張志軍：兩岸學者要「積極奔走」　動員促統民意力量

收到中秋禮金！他見金額嘆「有點可憐」　一票卻直呼：不錯了

淡海新市鎮撕「鬼城」標籤　在地：投客賣壓已消化

快訊／登革熱消毒竟起火！打翻瓦斯桶外洩引燃　1人燒傷送醫

遭指涉黑！民眾黨王新堯赴地檢署　控告「四叉貓」等5人

免費AI用很爽？專家警告個資外洩「可以複製一個你」

周杰倫驚喜鬥琴鋼琴家朗朗！　全場5萬人一聽暴動了

王鴻薇批鄭文燦閃躲專案報告　行政院：慣例副院長未列席

陸物價及房地產下行　統計局官員投書：不會出現日本式長期通縮

樓下傳來爭吵聲！　八卦貴賓汪與爸爸「神同步吃瓜」趴窗邊看戲

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

國際熱門新聞

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

旅館落地窗前雙飛激戰！一女前後動一女忙著拍

「裸女送上門」屋主凍未條　結局超展開

男懷雙胞胎36年　剖腹取出4公斤死胎

他穿飛鼠裝滑翔　撞上機翼斬首慘死

馬斯克：台灣是中國不可分割　美議員批不懂歷史

憂慮聯邦政府停擺　美股重挫370點

應徵SOD是真的！他拿錄取通知興奮炫耀

日民調曝iPhone 15「這機型」最受歡迎

赴日小心！東京發布史上最早「流感注意報」

19歲女大生吃三明治「活活噎死」

性侵棄屍舞蹈系女大生　美死囚27年後伏法

跳道頓堀！老球迷分享經驗：尿道炎「流出白膿液」

更多熱門

相關新聞

塔爾火山噴二氧化硫　菲律賓發布警示

塔爾火山噴二氧化硫　菲律賓發布警示

菲律賓首都馬尼拉附近的塔爾火山（Taal Volcano）釋放出高於平均的二氧化硫及火山煙霧，當局22日發布健康警示，下令首都地區5個城市及數十個城鎮學校關閉，敦促民眾待在室內。

針孔正對床頭！她度蜜月被偷拍嚇到不敢睡

針孔正對床頭！她度蜜月被偷拍嚇到不敢睡

陸電商下單「iPhone 15」18分鐘即送達 北京有人直接加價6600轉賣

陸電商下單「iPhone 15」18分鐘即送達 北京有人直接加價6600轉賣

13歲少年暴衝撞圍牆　砸死8歲童

13歲少年暴衝撞圍牆　砸死8歲童

「裸女送上門」屋主凍未條　結局超展開

「裸女送上門」屋主凍未條　結局超展開

關鍵字：

Foodpanda外送GrabDelivery Hero東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

快訊／花58元中千萬！5~6月統一發票　8張最大獎沒人領

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

情侶必吃「6大催情食物」　營養師激推：性慾提升

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

眾女性羨慕她嫁給玄彬　孫藝真神回覆

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

科技裁員潮來了？　竹科9月已逾40家裁員

全台iPhone 15「首摔」！螢幕整塊炸裂

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

不是詐騙！一早醒來收簡訊「500元入袋」

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

錄影「倒奶主播」坐旁邊！

更多

最夯影音

更多
88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯
職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面