foodpanda母公司出售「東南亞地區業務」　傳Grab以343億元收購

▲外送平台foodpanda的母公司Delivery Hero證實，目前正在洽談出售東南亞地區業務。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

外送平台foodpanda的母公司Delivery Hero證實，目前正在洽談出售東南亞地區業務，關於交易金額等都仍在討論中。不過，外媒指出，東南亞最大叫車平台Grab有可能以超過10億歐元（約台幣343億元）的價格收購。

根據《路透社》報導，總部位於德國柏林的Delivery Hero在聲明中證實，目前正在計畫出售foodpanda在新加坡、柬埔寨、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓和泰國的業務。此消息一出後，Delivery Hero股價上漲13.5％，但目前尚未對外公開出售相關細節。

德國《經濟週刊》（WirtschaftsWoche）消息指出，總部位於新加坡的Grab有可能以超過10億歐元的價格進行收購，但目前Grab尚未有回應。

Delivery Hero集團表示，在去年同期虧損3.23億歐元之後，今年前六個月達到經調整EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤），不過未提供具體數字。

Grab截至6月30日的季度收入為5.67億美元，預計本季度調整後的核心收益將達到收支平衡；Grab大部分的銷售額來自其外送業務，但最近其共乘（ride-share）也出現大幅增長。