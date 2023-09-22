泰國未來「6個月內」取消娛樂用大麻！　總理：全面回歸醫療用途

▲外國遊客正在泰國曼谷一間大麻店選購。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

泰國新任總理賽塔日前公開反對娛樂用大麻，他21日再度強調，當局正在積極「糾正」目前的大麻政策，聯合政府已經達成共識，準備在6個月內結束娛樂用大麻，全面回歸醫療使用。

根據《衛報》報導，目前人正在美國紐約參加聯合國大會得賽塔（Srettha Thavisin）受訪時指出，聯合政府已經著手修改法律，針對禁止娛樂用大麻已達成共識，「這項法律（開放娛樂用大麻）需要重寫，這需要糾正，我們只能將其用於醫療用途。」

賽塔強調，每個黨派都同意需要控制大麻，當局在6個月內修改大麻法案，結束自由使用娛樂用大麻，「近來發生很多因吸毒而引起的問題，所以不會對娛樂用大麻做出妥協。」

泰國政府2022年6月以醫療為目的，開放販賣、吸食四氫大麻酚含量不超過0.2%的大麻萃取物，但是不可以娛樂為目的在公共場合吸食。不過，在私人場所吸食大麻的規定過於模糊，因此相關法規遭到濫用，導致非醫療性目的吸食大麻的案例暴增。

政策開放數天後，就出現多人因為濫用大麻而被送醫的案例，更讓公共衛生部緊急頒布一系列行政命令，規定不可將大麻出售給孕婦或未滿20歲的青少年。