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台南登革熱疫情失控　藍軍重批光電板下積水無法可罰　

▲台南市議會國民黨團在開議首日，火力全開要求市府正視台南種電第1名，太陽光電板下方卻積水、雜草叢生，成為登革熱病媒蚊孳生溫床，沒有單位管理，也無法可罰，應檢討現行登革熱防治之策。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團在開議首日，火力全開要求市府正視台南種電第1名，太陽光電板下方卻積水、雜草叢生，成為登革熱病媒蚊孳生溫床，沒有單位管理，也無法可罰，應檢討現行登革熱防治之策。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鑑於台南市登革熱疫情再度失控，市議會國民黨團22日在開議首日，要求市府正視台南種電第1名，太陽光電板下方卻積水、雜草叢生，成為登革熱病媒蚊孳生溫床，沒有單位管理，也無法可罰，應檢討現行登革熱防治之策。

國民黨台南市議會黨團指出，10月中旬，全運會登場，外縣市教練選手都怕來台南，黨團也請市府正視，戶外噴藥，已造成會吃蚊子的壁虎、蟾蜍大量死亡，反而讓斑蚊沒有天敵而釀成，台南市10位市民死亡，41位市民成重症患者，要求市府發放每位登革熱死亡者10萬元賠償金。

台南市議會第4屆第2次定期大會22日開議，國民黨團要求修改議事日程表，將25日的登革熱防治專案報告，提前到23日週六補班日上午進行，議長邱莉莉特別休息5分鐘討論此提議，議員們一致同意修改議程，登革熱防治專案週六補班日上午登場。

▲台南市議會國民黨團在開議首日，火力全開要求市府正視台南種電第1名，太陽光電板下方卻積水、雜草叢生，成為登革熱病媒蚊孳生溫床，沒有單位管理，也無法可罰，應檢討現行登革熱防治之策。（圖／記者林東良翻攝，下同）

開議首日，國民黨團議員發揮監督火力，王家貞率先揭發民眾多次陳情案，蔡筱薇議員家違建市府都不敢處理，工務局證實多年過去，從蔡筱薇擔任林俊憲助理到連任議員，至今都沒申請使用執照，違建位於水交社路346號市有地和國有地上，市有地250平方公尺，沒有針對性，不要讓市民認為只要顏色對了就可以，既然身為民代就該做為表率，建物應申請第一次登記，也就是保存登記，讓一切合乎法規命令。

▲台南市議會國民黨團在開議首日，火力全開要求市府正視台南種電第1名，太陽光電板下方卻積水、雜草叢生，成為登革熱病媒蚊孳生溫床，沒有單位管理，也無法可罰，應檢討現行登革熱防治之策。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡育輝指出，台南市種電面積全國第一，農漁牧地種電，大片的光電板下不蛋積水還雜草叢生，民眾住家盆栽積水或雜草叢生就開罰，這些光電板下積水雜草叢生卻沒有一個單位管理開罰，市民氣得跟黨團投訴，現在有太陽光電板護體，市公所不開罰，也不報髒亂點，台南市因登革熱死亡的民眾真的冤，上次賴清德市長時代，112人因登革繞死亡，賴清德拒絕發放每位20萬元的慰問金，這次建議黃偉哲市長，發放10位登革熱死亡民眾，每人10萬元慰問金。

▲台南市議會國民黨團在開議首日，火力全開要求市府正視台南種電第1名，太陽光電板下方卻積水、雜草叢生，成為登革熱病媒蚊孳生溫床，沒有單位管理，也無法可罰，應檢討現行登革熱防治之策。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡淑惠說，這次登革熱疫情肆虐，她家也是受災戶之一，因為附近有人罹患登革熱，她家室內噴藥，近距離觀察從中發現室內噴藥的一些問題需要檢討，讓一切合乎法規命令。

▲台南市議會國民黨團在開議首日，火力全開要求市府正視台南種電第1名，太陽光電板下方卻積水、雜草叢生，成為登革熱病媒蚊孳生溫床，沒有單位管理，也無法可罰，應檢討現行登革熱防治之策。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李中岑說，安南區空屋空地超多，環境雜草叢生，很多居民都擔心班蚊孳生，公所卻沒經費可用，建議市府將經費直接撥給局處或區公所，讓有關單位有經費能直接應用，另外十月中旬全運會將登場，外縣市的學長姐問她，台南登革熱疫情這麼嚴重，她們會怕怕，還有選手說，台南市用這種方法留下金牌嗎？

▲台南市議會國民黨團在開議首日，火力全開要求市府正視台南種電第1名，太陽光電板下方卻積水、雜草叢生，成為登革熱病媒蚊孳生溫床，沒有單位管理，也無法可罰，應檢討現行登革熱防治之策。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林燕祝直接考問黃偉哲市長，吃蚊子的小動物有哪些？壁虎、蟾蜍、螳螂是答案，她說市長知道嗎？室內拼命噴藥壁虎死了，戶外拼命噴藥，蟾蜍、螳螂也斃命，登革熱斑紋沒有天敵，因此肆虐，而且拼命噴藥，永康等地區大樓依舊垃圾亂丟環境髒亂。

▲台南市議會國民黨團在開議首日，火力全開要求市府正視台南種電第1名，太陽光電板下方卻積水、雜草叢生，成為登革熱病媒蚊孳生溫床，沒有單位管理，也無法可罰，應檢討現行登革熱防治之策。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林美燕說，登革熱病媒斑蚊是地表上最頑固的蟲卵，卵殼外表非常堅硬，還有數個月的冬眠期，雌蚊壽命14天，雄蚊壽命30天，市府應研究登革熱斑紋的生命週期，才能有效防治。

▲台南市議會國民黨團在開議首日，火力全開要求市府正視台南種電第1名，太陽光電板下方卻積水、雜草叢生，成為登革熱病媒蚊孳生溫床，沒有單位管理，也無法可罰，應檢討現行登革熱防治之策。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪則表示，台南市8千多人罹患登革熱，導致全市好多家裡都被室內噴藥，有些還被噴兩次，更讓人不捨的是，有些行動不便的老人家因沒有家人支援，只能躺在家中，直接面對室內噴藥，消滅病媒蚊很重要，但人命更重要，如果碰到這種特例，台南市府真的不應該執行室內噴藥。

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