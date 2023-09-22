五都地檢力查進口蛋台南靜悄悄　姚正玉：情況太詭異

▲台南市國民黨立委參選人姚正玉表示，五都地檢署兵分多路展開調查問題蛋，唯獨台南靜悄悄，衛生局查不到一顆進口蛋，讓人不解且擔心。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

進口蛋爭議至今已發展到農業部將進口蛋做成蛋液並改標「洗產地」為台灣製，五都地檢署兵分多路展開調查，台南市國民黨立委參選人姚正玉表示，台南市有3家加工液蛋製品的業者，衛生局公布稽查結果，竟未追查、公布業者的蛋品來源，只看現場，結果是台南連一顆進口蛋都沒有，這種查法怎麼能給市民交代？

姚正玉表示，農業部前部長陳吉仲辭職走人，但進口蛋引發的風暴卻愈發擴大，目前台北、新北、桃園、台中、高雄五個地檢署，無論是民眾告發或檢方剪報分案，都依涉犯食安法、偽造文書等罪「五路齊發」分案調查，但令人不解，六都唯獨台南地檢署「靜悄悄」。

姚正玉指出，根據台南市衛生局9:15、9/15公布的進口蛋品稽查訊息，衛生局9/15去全聯大賣場「現場」查，事實上當時巴西蛋製造日期不實的事情已經爆發，全聯已把相關蛋品下架，衛生局當然查不到。

姚正玉指出，台南市衛生局在網站上公布的訊息「自9/19起會同消費者保護官查核南市4家農業部提供使用進口蛋品洗選、加工業者，其中1家僅從事蛋品洗選、2家為加工成液蛋製品、1家兼具蛋品洗選與加工液蛋，查核作業現場環境尚符合食品良好衛生規範，現場已無使用進口蛋，亦未發現逾期蛋品。」但看這幾天的新聞發展就知道，有些台灣製的液蛋，「原料」是巴西蛋，是被「洗產地」的，衛生局查核並沒提到這些廠商蛋品來源，而且衛生局一直強調「現場」，但這幾天新聞這樣，怎麼可能還有進口蛋在工廠，衛生局當然也差不到。

姚正玉表示，讓人不解的是，衛生局並未說明農業部的進口蛋流向到底有沒有台南市，也沒去追查被公布有使用巴西蛋製作台灣液蛋的產品有沒有進到台南，這些進口蛋到了其他5都，卻都跳過台南，也有違市場常理。莫非台南市民進黨總統參選人賴清德的本命區，所以不能爆出「壞蛋」？

姚正玉強調，台南市登革熱案例近8500例，衛生局防疫已人仰馬翻，實在不忍苛責，但是食品安全事關重大，衛生局身負把關重任，查不到一顆進口蛋的查法，也實在讓人不解且擔心。