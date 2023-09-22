身障職訓展成果　台南勞工局贈月餅勉學員植出人生新道路！

▲台南市勞工局辦理身心障礙者「花藝盆栽與蔬果產銷實務班」，結訓舉辦義賣成果展，特別呈現學員的學習成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局推動黃偉哲市長「希望家園」施政理念，培養身心障礙者的工作職能，委託伽碩企業公司辦理身心障礙者「花藝盆栽與蔬果產銷實務班」，22日結訓舉辦義賣成果展，特別呈現學員的學習成果，商品眾多且精巧，充分展現出學員的美感與栽種技術。

本次學員將習得技藝成果義賣所得全數捐贈台南市勞工志願服務協會協助弱勢房屋修繕，深具雙重意義。又適逢中秋節前夕，勞工局局長王鑫基特別致贈公益中秋禮盒，祝福學員結訓後一展長才、學以致用創造人生價值。

勞工局局長王鑫基表示，很欣喜身障朋友們透過職業訓練，努力提升工作職能、學習第二專長，得以突破自身限制，努力踏出人生的道路，祝福學員們日後順利就業，在園藝領域上能夠結合台南元素並且嶄露頭角。

伽碩執行長郭明洽指出，為增加農園藝植物的用途，以利學員能多角化運用，創造嶄新職涯路，今年新增「花藝手作創意療心禮品製作」與「稻穗裝飾與植物花籃製作」兩個課程，製作的花藝禮品不僅考驗學員的設計美感，更要將植物的狀態維持良好，不是一件相當容易的事情，期勉學員訓後能結合禮品製作技術與植物栽種技能，對未來的品牌發展奠定一定的基礎。

課程中因應學員狀況給予不同個別化實作方式，有的學員相對其他學員身體不是很靈活、理解力較慢，所以透過簡單且重複性高的SOP工作也能獨自完成，有的學員實作速度較快則給予難度較為高的內容，本次成果展商品種類豐富，有組合盆栽、空氣鳳梨、永生花書冊、創意花籃肥皂、真柏與黃梔子等，所有商品皆是學員為今日義賣在課堂中分工合作，逐步共同完成，過程中透過新的課程內容在花藝設計、商品包裝有更進一步的發展，此次義賣不僅能發表學員學習成果，同時能回饋社會展現無價的愛心。

勞工局就業促進科表示，期許學員們透過義賣活動獲得更多的成就感，建立自信邁向未來就創業道路，希望透過身障職訓讓更多的身心障礙者能有創造人生新道路的機會。