霸氣封區！杭州亞運「專屬車道」免塞車　3.6萬志願者護航16天比賽

記者任以芳／杭州報導

第十九屆杭州亞運進入倒數計時，明23日即將舉行開幕式，各國記者陸續抵達媒體新聞中心和各場館報導。杭州政府為了保障選手與媒體順利通行，亞運村周邊採取封閉式管理，專門設置亞運專屬道路，《東森新媒體ETtoday》記者全體驗進駐媒體村過程，如同亞運媒體新聞中心終於不用翻牆的網路，順利暢通。

▲ 杭州市區開闢亞運專屬車道 。（圖／記者任以芳攝）

本屆杭州亞運於2022年9月10日至25日在大陸杭州舉行，歷時16天。這屆亞運創下許多新紀錄，參賽運動員報名人數超1.25萬，涵蓋亞洲全部45個國家與地區奧委會，是歷史上規模最大、項目最多、覆蓋面最廣的一屆亞運會。這次中華台北隊派出代表團總人數超過700人，包含524名選手將競逐32種運動競賽。

今天各國陸續有選手和媒體記者報到，直飛行中班機極少，大多從上海等地轉機或搭乘高鐵等交通工具，為了所有參與者更加快速抵達媒體村和選手村，杭州政府在特地區域規劃管制區，機場或高鐵站都有「亞運專區」，有專屬櫃檯引導接待。

▲亞運車道防止不塞車 。（圖／記者任以芳攝）

杭州政府大範圍畫出管制區，每個重要路口設置車輛查驗，亞運通行證車輛才能進入，管制區內不能隨意叫計程車。即使離開管制區，亞運村周邊道路特地空出一條「亞運專屬通道」，一般車輛不能行駛，限亞運接駁車駛使用，避開塞車壓力。

▲ 杭州亞運大範圍管制 。（圖／記者任以芳攝）

針對媒體採訪接駁也很仔細，以媒體村為中心發車，可以前往各大競技場館，時間從15分鐘到一小時不等。所有媒體採訪都得搭乘限定大巴，加上記者證，否則寸步難行。

這次參加杭州亞運唯一自由搭乘的交通工具是杭州地鐵，6號線「亞運村」地鐵站距離媒體村步行5分鐘，大會也十分貼心發送交通卡，可免費搭乘市區公車。

▼媒體新聞中心周邊封路 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 亞運大學生志願者「小青荷」。（圖／記者任以芳攝）

這次杭州出動所有資源，護航亞運順利舉行，以大學生為主力軍的志願者就被杭州人民稱為「小青荷」，會場上經常可見穿著清新綠色制服的志願者，來自杭州各大專校，加上社會人士報名參加，許多志願者精通英、日、法等語言，還有各國小語種，共有3.6萬志願者加入。

亞運即將舉行開幕式前夕，大陸官媒《新華社》昨報導大陸國家主席習近平20日特地去浙江考察，過去他曾在浙江工作6年時間，如今舊地重遊，走訪2個地市、4個考察點。

其中，鄉村振興楷模「李祖村」、世界商貿小世界「義烏」都是重點考察地點，也顯示他對浙江高度關注。之後習近平預計明23日晚間出席開幕式並宣佈本屆亞運會開幕。