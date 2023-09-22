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中國代表團公布亞運開幕式掌旗官　女籃隊長楊力維、蛙王覃海洋出列

▲楊力維及覃海洋將擔任2023杭州亞運開幕式中國代表團掌旗官。（圖／翻攝中青報）

▲楊力維及覃海洋將擔任2023杭州亞運開幕式中國代表團掌旗官。（圖／翻攝中青報）

記者魏有德／綜合報導

中國亞運代表團今（22）日公布開幕式掌旗官，分別由女籃國家隊隊長楊力維及2023游泳世錦賽男子蛙式全金牌得主覃海洋擔任。據了解，大陸作為本次杭州亞運主辦方，共出動886名運動員參戰，代表團陣容聲勢浩大，其中還包含36名奧運金牌得主和亞運「四朝元老」泳將汪順等人。

▲楊力維,覃海洋。（圖／CFP）

▲大陸女籃國家隊隊長楊力維。（圖／CFP）

公開資訊顯示，28歲的楊力維身高176公分，職司後衛，是大陸國家女籃隊長。她從2009年便披上國家隊戰袍出征U16亞錦賽，直至2014年首次入選國家隊後，便是國家隊後場的中堅力量，並在2023年與隊友們一起拿下亞洲盃冠軍的殊榮。

▲楊力維,覃海洋。（圖／CFP）

▲覃海洋包辦2023福岡游泳世錦賽蛙式全金牌。（圖／CFP）

中國亞運代表團另一名掌旗官為24歲的男泳健將覃海洋，覃海洋在今年世錦賽上，包辦男子蛙式50公尺、100公尺及200公尺金牌，成為世錦賽單屆全金牌第一人，同時，他在200公尺蛙式項目中還以2分05秒48的成績打破世界紀錄，在8月舉行的成都世大運拿下5金6破大會紀錄的優異成績。

掌旗官向來都是各代表團的「門面」和榮譽，多會選拔身材高䠷、外型出眾和成績優異的運動員出任。大陸在1990年起，連四屆亞運都是由男籃國家隊成員擔任，包括宋力剛、劉玉棟、鞏曉彬和李楠，2006年杜哈亞運則由羽球選手鮑春來擔任，接下來幾屆還有賽艇選手金紫薇、擊劍選手雷聲和跆拳道選手趙帥。

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