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大陸 大陸焦點 特派現場

杭州亞運「台灣火炬手」是他！　超狂體能計畫「日舉1.2公斤跑步」

▲▼ 杭州台商協會榮譽會長周鮑華 。（圖／受訪者提供）

▲杭州台商協會榮譽會長周鮑華擔任杭州亞運火炬手，台灣只有5個名額。（圖／受訪者提供）

記者任以芳／杭州報導

第十九屆杭州亞運即將在23日開幕，這次一共有2022人擔任「薪火」的神聖任務，包含5位極少數台灣人。參與火炬手的杭州台商協會榮譽會長周鮑華接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，被主辦方通知參與活動，心情激動又榮幸，活動開始前一個多月，每天練習小跑步，模擬高舉火炬棒（約1.2公斤）的重量，甚至自創口訣「空高火低」，完美呈現傳遞薪火精神。

2022年因疫情延後舉行的杭州亞運，將於本月23日正式開幕，杭州亞運會火炬形象日前正式發佈，取名為「薪火」象徵，有薪火相傳意思。本屆杭州亞運雖然於2023年正式舉辦，參與聖火傳遞人數依照去年西元年份，共有2022人參與，台灣人只有5位。

▲▼ 杭州台商協會榮譽會長周鮑華 。（圖／受訪者提供）

▲杭州台商協會榮譽會長周鮑華。（圖／受訪者周鮑華提供）

身為少數參與杭州亞運「薪火」傳遞的台灣人，杭州台商協會榮譽會長周鮑華是第一批來大陸發展的老台商，深耕當地30年。這次也擔任中華台北隊與亞組會的聯絡員，專門負責協調雙方大小事情、疑難雜症，被封為「超級聯絡員」。疫情期間幫助許多在陸台灣人，爭取首創「封閉式管理團」，讓杭州台商順利隔離。

三年前擔任台商會長期間，因為古道熱腸的好個性，贏得好評，最終入選亞運火炬手。周鮑華接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，「別看傳遞聖火是很簡單，其實是蠻嚴肅的事情，初期還得簽下遵守承諾書，不能對外公布。」

周鮑華回憶當時，「陸媒消息很靈通，一直追問有沒有台灣人擔任火炬手？還問是不是我？最終也只能嚴守規定，直到官方單位公布火炬手名單，他們會通知我們去某一個點，比如是杭州站、麗水站、溫州站報到，之後還要參加3個小時講習營，學習如何傳遞薪火。」

▼ 周鮑華特地上課學習傳遞「薪火」。（圖／受訪者提供）

▲▼ 杭州台商協會榮譽會長周鮑華 。（圖／受訪者提供）

他也透露，「火炬棒有瓦斯氣體，講習課程主要教學安全行走路線、注意事項、如何與下一棒火炬手交接，傳遞聖火距離很短大概50米到70米左右，一段路下來約一分多鐘，只有10秒時間交接點燃火炬，都是需要技巧。」

「我十分認真筆記，除了研究如何科學拿火炬，也鍛鍊體能。」周鮑華笑說，為了完美達成任務，自訂「聖火傳遞運動計畫」，時長一個多月，每天趁晚上倒垃圾時間，練跑步調呼吸，找出握「薪火」最佳位置，握太上面怕燙，火炬棒下方有腰身的位置最適合。

為了達成肌肉記憶，特地模擬1.2公斤重量物件，一邊高舉、一邊跑步，練習一個多月下來，周鮑華妻子也忍不住鼓勵，「不錯，不錯，跑步姿勢進步很多喔。」

▲▼ 杭州台商協會榮譽會長周鮑華 。（圖／受訪者提供）

▲周鮑華主要傳遞火炬時刻。（圖／受訪者周鮑華提供）

終於到了傳遞「薪火」關鍵時刻，周鮑華負責麗水站，當時天氣陰暗還下毛毛雨，現場導播說，「這是最棒的天氣，如果艷陽高照，火苗反而看不清楚，臉拍照也會有陰影。」

好不容易天氣完美，傳遞「薪火」出現意外小插曲。與周鮑華接力的大陸火炬手沒有上課，不知道點燃「薪火」的姿勢。周鮑華說，「我火把舉低為了承接火苗，對方以為我跟他客氣敬酒，又把火炬舉得更低，一來一往，讓我怎麼點火？還好旁邊工作人向對方大喊，『舉高！』，立刻傳承火苗。」

「最後，我們兩個是『低位交集』，所以很多朋友問我，怎麼舉這麼低？」周鮑華進一步說，「其他人照片都是興高采烈，只有我們相敬如賓，火炬點燃後，我立刻高舉跑步，留下十分有精神的紀念照片。」

 ▼ 交接下一棒火炬位置越來越低 。（圖／受訪者周鮑華提供）

▲▼ 杭州台商協會榮譽會長周鮑華 。（圖／受訪者提供）

▲▼ 杭州台商協會榮譽會長周鮑華 。（圖／受訪者提供）

▼ 杭州亞運神聖的火炬 。（圖／受訪者周鮑華提供）

採訪過程中，周鮑華也拿出編號39的火炬棒，整體高730毫米，1.2公斤。炬身，以良渚螺旋紋為演化，形似指紋，自然交織，精緻細密。炬冠，出火口設計源自「琮」最早的甲骨文字形，寓意「光在內周而復始」。

回憶當年30歲來杭州闖蕩，見證大陸經濟起飛最輝煌年代，如今也參與杭州城市發展最高光的歷史時刻，周鮑華從未缺席。他也欣慰的說，接下來繼續擔任聯絡員角色，讓中華台北隊在杭州無後顧之憂，專心比賽，贏得好成績，也是他最大心願與使命。

▼順利完成傳遞「薪火」 。（圖／受訪者周鮑華提供）

▲▼ 杭州台商協會榮譽會長周鮑華 。（圖／受訪者提供）

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