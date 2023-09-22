讚侯友宜訪美獲正面評價　趙少康建議：攘外後快安內

▲侯友宜返台後在機場進行談話 。（圖／侯友宜競選辦公室提供，下同）



記者詹宜庭／台北報導

對於國民黨總統參選人侯友宜結束為期8天訪美行程，資深媒體人趙少康22日表示，侯友宜會晤了16位美國參眾議員、紐約市長亞當斯，並與智庫進行4場座談，普遍獲得正面評價；而侯所提出的「3D策略」，也讓民進黨只能在雞蛋裡挑骨頭，再次充分展現侯是一位值得國際信任的領導人選。他認為，如今對外事務底定，選戰倒數100多天，侯友宜應要「攘外後快安內」，積極推動在野整合。

趙少康表示，侯友宜市長訪美8天行結束，最大驚喜是在舊金山僑宴上與「南非武官挾持事件」中被救出的查克（Zach）見面，襁褓中的小嬰兒如今已是高大帥哥，和侯友宜在台上熱情擁抱的一幕，讓人看到人性最溫暖的一面。

趙少康說，回想起來，雖然每個人的際遇不同，不過一輩子只要能做一件可以老來再三回憶的事，就值得了。當年侯友宜面對兇狠的陳進興，只穿防彈衣進入官邸跟他談判，然後「鐵漢抱著弱小嬰兒走出官邸」的畫面，曾經大大振奮守在電視前關注案件發展的全國民眾，至今想起來還是令人感動。

趙少康提及，侯友宜此行會晤了16位美國參眾議員、紐約市長亞當斯，並與智庫進行4場座談，討論兩岸、國防、外交等議題，普遍獲得正面評價；而侯所提出的「3D策略」，也讓民進黨只能在雞蛋裡挑骨頭，再次充分展現他是一位值得國際信任的領導人選。

趙少康認為，如今對外事務底定，選戰倒數100多天，呼籲侯友宜「攘外後快安內」，應該更放開手腳，串連地方首長和立委小雞，推出好的政見，尤其是展現國家領導人格局、積極推動在野整合，才能喚回民心，回應6成5想要下架民進黨的民意。