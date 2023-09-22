2024總統「長照政策」一次看！　柯賴都提「補助住宿型機構」

▲郭台銘、賴清德、柯文哲、侯友宜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者詹宜庭／台北報導

根據內政部統計，我國將於2025年邁入超高齡社會，屆時老年人口將大於20%。隨著人口老化現象加劇，2024總統參選人紛紛端出長照相關牛肉，《ETtoday 新聞雲》統整民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘四位參選人提出的「長照政策」，帶您一次看。

民進黨總統參選人賴清德

賴清德昨日舉行第三場「國家希望工程」國政願景發表會，發表「健康台灣」與「長照3.0」政見，其內容包括四個重點：首先，新增居家或社區的晚間到宅照顧，建立24小時的重度失能者的支持服務；針對重度失能者，增加住宿式服務機構的量能；擴大「住宿式服務機構使用者補助方案」，持續提高至每月最高1萬5千元，一年最高18萬元。

第二是「照顧不離職、照顧有喘息」，強化提供家庭照顧者「喘息服務」；擴大試辦「全責照護制度」；改善巴氏量表，依照年齡、身心障礙、重大傷病、罕見疾病等，建立多元標準，滿足照顧服務需求。第三重點為，「提高長照服務涵蓋率，加強照顧服務功能」，要擴大基層關懷據點服務量能，同時加強社區式服務據點「照顧服務」功能，以及運用照顧科技創新，提供長者更好的服務。

第四重點是推動「打造居家、社區、機構、醫療、社福的一體式服務」，要建立以長照社區整體照顧體系為基礎的共生社區，補助醫院銜接長照所需的人力負擔，落實居家醫療與長照接軌，推動高齡者家庭醫師制度，以及優化居住無障礙空間，擴大並補助老舊公寓增設電梯與升降設備。

國民黨總統參選人侯友宜



對於長輩聘雇外籍看護工遇到巴氏量表的申請障礙，侯友宜提出「80歲就廢巴氏量表」等4大主張，包括：一、廢除80歲以上巴氏量表，長者可直接申請看護移工。二、看護移工與長照體系整合，推動長照專業人力與知識介入，提高移工照護技能與品質，提升高齡長者照護品質，改善健康。

三、就業安定基金直接補助雇主聘用本國看護，提升薪資及工作環境，並提高本國勞工就業競爭力，減輕家屬負擔。四、釋放家庭勞動力，減輕家庭照顧者的壓力與負擔，讓婦女重回職場，不必再為照顧家中長者而擔憂。

侯友宜認為，大多數的高齡長輩都希望能在宅養老，但家庭照顧人口卻每況愈下，2009年平均家庭規模已經跌破3人，老人家不是得互相照顧，就是無人照顧，必須仰賴子女。根據衛福部統計，最後家庭照顧責任，有6成是落在女性身上，更有4成女性，因為照顧老人家，被迫離開職場，不僅對女性不公平，對國家的整體勞動力更是一大損失。

民眾黨總統參選人柯文哲



柯文哲21日上午舉辦長照政策發布記者會，談及台灣人口老化議題時，提出「長照保險」與「成立中央長照保險局」政策，目標是將長照支出擴增至2300億，也就是GDP的1％，同時成立「中央長照保險局」專門負責，經費公式為「企業30%、政府負擔40%、全民40%」。

柯文哲表示，未來聘請外籍看護仍能享有「居家服務」、「日間照顧」、「家庭托顧」、「居家護理」、「居家及社區復健」；且現行住宿型機構補助每人每個月最多3萬元，依照失能等級、物價調整評估補助。另外，柯文哲也提出，將提升現有的長照服務、品質與頻率；建立PAC（急性後期照顧）制度，以及提供家庭照顧者現金補助、喘息服務及關懷訪視。

鴻海創辦人郭台銘



對於侯友宜拋出80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者，申請家庭看護移工取消巴氏量表，郭台銘說明，他肯定侯友宜提出80歲以上長者免巴氏量表，可以直接申請看護移工，因為國人平均餘命79.84歲，門檻訂在80歲，的確與人民需求出現落差，但因量表評估涉及長照補助，即便政策立意良善，但也等同全民分擔了國家的長照職責，政府現行措施必須重新檢視。

因此，郭台銘強調，他個人傾向放寬，但後續政府的角色定位、補助該如何調整、人力品質如何把關，以及受僱者勞動權益的提升，皆需從長計議、凝聚社會共識，呼籲衛福部，在認定方式調整有初步方案後，應向全民慎重報告，以利政院其他部會研議相關配套措施。

▼2024總統參選人長照政策一次看。（圖／記者詹宜庭製作，點圖放大）