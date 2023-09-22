「紅霸天」穿新衣！花蓮火龍果換新包裝上市　保證香又甜

▲花蓮縣政府和玉溪地區農會在台北晶華酒店舉辦「火龍果新包裝上市記者發表會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮玉里鎮果樹產銷班第五班長年致力於種植火龍果，不僅曾在2021年全國十大績優產銷班的佳績，近年來參與由農試所鳳山熱帶園藝試驗分所舉辦的「全國紅龍果優質果品評鑑會」也年年皆獲佳績，同時也為自創品牌「紅霸天」打響名號。

花蓮縣政府和玉溪地區農會21日在台北晶華酒店舉辦「火龍果新包裝上市記者發表會」。花蓮縣玉里鎮擁有海岸山脈沖刷下來的黑質土，再加上地勢高排水好，日夜溫差比平地稍大，為火龍果最佳的生長條件。

▲玉里鎮果樹產銷班第5班的農友在火龍果全國評鑑賽，每年都展獲佳績。

縣長徐榛蔚表示，花蓮除了有西瓜、好米，以及現在盛產的文旦柚，還有許多品質第一的水果，在花蓮縣政府的輔導下，玉里鎮果樹產銷班第五班大多數班員加入產銷履歷驗證，讓消費者購買時能夠更安心，更在全體班員堅持不懈的努力下，勇於嘗試和多年的改良，成功種植出融合傳統火龍果與紅龍果優點於一身的雙色火龍果，每個果粒發育良好，累積足夠的養分，品質格外優異，同時也自創自有品牌「紅霸天雙色火龍果」。自108年起，玉里鎮果樹產銷班第5班的農友在火龍果全國評鑑賽，每年都展獲佳績，就此看的出來，花蓮的火龍果，就是品質的肯定。

▲▼新設計的包裝代表著花蓮最用心的農友以及最高品質的火龍果。

徐榛蔚說，感謝所有農友和農民團體在種植上的用心，讓花蓮出產的農特產品品質優良，花蓮縣政府做為農友們的靠山，在行銷推廣上致力給予農友們最大協助，今年2023花蓮西瓜節-花特美的Watermelon於日前甫獲「2023 台灣金星設計獎Taiwan Top Star」識別設計類獎項，在火龍果的包裝上，花蓮縣政府和玉溪地區農會合作，以火龍果的特色進行新的包裝設計。

火龍果因其外表似龍鱗而得名，在華人世界中，龍有著吉祥之意，包裝以雙色漸層為視覺主體，強化雙色火龍果的意象與識別性。紅霸天一詞有著稱霸火龍果領域的驕傲自信之意，提盒結構以廟宇結構為發想，兩側上揚同構出龍角，營造出氣勢的同時也帶來吉祥之意、好運的氛圍。

徐榛蔚說，透過新的包裝，除了提供更好的保護，新包裝也以其嶄新的面貌，彰顯火龍果的獨特魅力。新設計的包裝，代表著花蓮最用心的農友以及最高品質的火龍果，不管是自用或是送禮花，花蓮火龍果絕對是最優質的選擇。

玉里鎮果樹產銷班第5班致力於友善環境，不用除草劑、不灑化學肥料，並透過優良耕種技術及作物知識，努力創造出來市場優勢，加上玉溪地區農會積極協助果農們讓行銷通路多元化，讓民眾能品嚐到台灣東部第一名、最好吃的紅霸天雙色火龍果！