早到甜柚惑多！花蓮文旦早收技術獲成果　早19天採收品質更優

▲通過科學儀器檢測與感官品評，早收文旦各項數據都高於傳統栽培方式所生產的文旦。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農業部花蓮區農業改良場為推動瑞穗鄉文旦早收栽培技術，以往節氣至白露前後才能採收文旦，技術導入後，今年8月中上旬果實品質已經超過市售品牌文旦標準，同時水分充足、果汁率高，於是在8月20日開始採收，比「白露」提早了19天。早收技術可以幫助農民避免颱風風險，雇工採收排程更有彈性，銷售時間更加充裕，讓柚農獲益多更多。

花蓮區農改場從前年9月起開始進行文旦早收技術開發，去年試驗證實有達到縮短花期、促進新梢生育及提昇果實品質的效果，文旦在白露前二週就可以採收。去年8月22日陳吉仲部長來花蓮視察文旦產業，肯定早收技術成效，指示擴大辦理推廣。

因此自去年底起，花蓮場遴選了42位文旦果農、面積共計50公頃，與農糧署東區分署、瑞穗鄉農會等農政單位合作，輔導農友按部就班做好整年度的早收管理措施，包括土壤改良、水分管理、整枝修剪、改進肥培與善用葉面施肥等各項精進的栽培技術。

今年8月中旬花蓮場取樣調查，通過科學儀器檢測與感官品評，各項數據都高於傳統栽培方式所生產的文旦，早收文旦水分充足、果汁率達45%以上，甜度平均超過11度以上，果粒飽滿多汁，口感優良，所以今年文旦提早到8月20日就開始採收，比「白露」早了19天。

本次早收技術擴大推動歷時將近一年，費了許多心思與工夫，才能有效的促進文旦植株新梢生育、縮短花期、提昇果球生長與果實生育，達到文旦早收的目的。

花蓮場劉啟祥助理研究員特別編寫印發「早收果園作業手冊」，手冊記載了整年度的早收管理措施的具體步驟與作法，且提供資材與作業紀錄登記表格。42位柚農人手一冊，作為田間管理的參考依據，並依產銷班別分成7組，班長擔任小組長，檢視組員是否落實各項早收技術田間作業及書面紀錄。花蓮場人員不定期至各果園輔導及採樣監測，也透過各組的LINE群組，即時與柚農互動，提醒田間管理注意事項與解決遭遇的問題。花蓮場以科學數據證明早收成效，每次果實品質調查和監測，就動用了96人天，針對將近500顆果實進行逐一處理與分析。

為了讓大家知道早收文旦的優點，及對文旦產業助益甚大，花蓮場於8月28日假瑞穗鄉辦理「文旦早收技術成果」記者會及頒獎，杜麗華場長表示，本次能夠成功擴大推廣文旦早收技術，除了花蓮改良場同仁的用心落實，更感謝瑞穗鄉農會及農友的全力配合，和農糧署的經費支持，陳吉仲部長得知今年的好成績後，已經指示明年度繼續推動文旦早收，請農糧署繼續支持經費，大家再接再厲，一起讓臺灣文旦產業好上加好！

一年容易又中秋，又是採收品嘗文旦的季節。今年的早收文旦甜度高，糖酸比良好，多汁又香甜，是消費者品嘗文旦的首選推薦。

