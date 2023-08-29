　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

早到甜柚惑多！花蓮文旦早收技術獲成果　早19天採收品質更優

▲通過科學儀器檢測與感官品評，早收文旦各項數據都高於傳統栽培方式所生產的文旦。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲通過科學儀器檢測與感官品評，早收文旦各項數據都高於傳統栽培方式所生產的文旦。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農業部花蓮區農業改良場為推動瑞穗鄉文旦早收栽培技術，以往節氣至白露前後才能採收文旦，技術導入後，今年8月中上旬果實品質已經超過市售品牌文旦標準，同時水分充足、果汁率高，於是在8月20日開始採收，比「白露」提早了19天。早收技術可以幫助農民避免颱風風險，雇工採收排程更有彈性，銷售時間更加充裕，讓柚農獲益多更多。

花蓮區農改場從前年9月起開始進行文旦早收技術開發，去年試驗證實有達到縮短花期、促進新梢生育及提昇果實品質的效果，文旦在白露前二週就可以採收。去年8月22日陳吉仲部長來花蓮視察文旦產業，肯定早收技術成效，指示擴大辦理推廣。

▲通過科學儀器檢測與感官品評，早收文旦各項數據都高於傳統栽培方式所生產的文旦。（圖／記者王兆麟攝，下同）

因此自去年底起，花蓮場遴選了42位文旦果農、面積共計50公頃，與農糧署東區分署、瑞穗鄉農會等農政單位合作，輔導農友按部就班做好整年度的早收管理措施，包括土壤改良、水分管理、整枝修剪、改進肥培與善用葉面施肥等各項精進的栽培技術。

今年8月中旬花蓮場取樣調查，通過科學儀器檢測與感官品評，各項數據都高於傳統栽培方式所生產的文旦，早收文旦水分充足、果汁率達45%以上，甜度平均超過11度以上，果粒飽滿多汁，口感優良，所以今年文旦提早到8月20日就開始採收，比「白露」早了19天。

本次早收技術擴大推動歷時將近一年，費了許多心思與工夫，才能有效的促進文旦植株新梢生育、縮短花期、提昇果球生長與果實生育，達到文旦早收的目的。

▲通過科學儀器檢測與感官品評，早收文旦各項數據都高於傳統栽培方式所生產的文旦。（圖／記者王兆麟攝，下同）

花蓮場劉啟祥助理研究員特別編寫印發「早收果園作業手冊」，手冊記載了整年度的早收管理措施的具體步驟與作法，且提供資材與作業紀錄登記表格。42位柚農人手一冊，作為田間管理的參考依據，並依產銷班別分成7組，班長擔任小組長，檢視組員是否落實各項早收技術田間作業及書面紀錄。花蓮場人員不定期至各果園輔導及採樣監測，也透過各組的LINE群組，即時與柚農互動，提醒田間管理注意事項與解決遭遇的問題。花蓮場以科學數據證明早收成效，每次果實品質調查和監測，就動用了96人天，針對將近500顆果實進行逐一處理與分析。

為了讓大家知道早收文旦的優點，及對文旦產業助益甚大，花蓮場於8月28日假瑞穗鄉辦理「文旦早收技術成果」記者會及頒獎，杜麗華場長表示，本次能夠成功擴大推廣文旦早收技術，除了花蓮改良場同仁的用心落實，更感謝瑞穗鄉農會及農友的全力配合，和農糧署的經費支持，陳吉仲部長得知今年的好成績後，已經指示明年度繼續推動文旦早收，請農糧署繼續支持經費，大家再接再厲，一起讓臺灣文旦產業好上加好！

一年容易又中秋，又是採收品嘗文旦的季節。今年的早收文旦甜度高，糖酸比良好，多汁又香甜，是消費者品嘗文旦的首選推薦。
 

ET快訊
快訊／陸警發布時間延後！　強風豪雨區曝
LIVE／小提琴王子認睡兄弟女友改口被逼　交友軟體Cheer
快訊／是否放颱風假？　黃偉哲回應了
胡歌突PO「崩壞照」！　網淚挖17年前的今天死亡車禍
LIVE／4縣市有望颱風假　氣象局最新說明
快訊／「海豚灣戀人」童星遭通緝！　殺人罪定讞
醫師變身「檢舉魔人」！　攤商都被收掉
快訊／新訓中心遺失手槍「用玩具槍調包」！　指揮官5人慘了
搶鹽之亂！　超市祭「鹽巴限購令」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南官田消防推廣住警器　成功示警住戶避免火災

嘉義聖馬爾定醫院　榮獲全國癌症防治「典範獎」

早到甜柚惑多！花蓮文旦早收技術獲成果　早19天採收品質更優

蘇拉颱風報到　台水六區處加強戒備並籲請民眾儲水備用

飛龍瀑布救難辛勞　屏檢察長率隊到三地門+霧臺分駐所致謝

全民運動是日常！花蓮勇奪「運動縣市大調查」全民運動榜金牌

強颱蘇拉來勢洶洶　六河局與市府團隊提前整備

楊文科陪同孩童參訪世客博　張善政：桃竹攜手紮根客家文化

桃園景福宮慶讚中元水燈排遶境　桃警8／29實施交通管制

桃園新住民新娘秘書課程　免費整體造型服務精進學習

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

胡歌喊「5年不拍戲」觸怒粉絲！　親回：我跟大家看到的不一樣

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

蘇拉颱風「往南修」！　周三、周四最靠近台灣

夜店PO文「絕無不法」　警大廳搜出毒品秒打臉

台南官田消防推廣住警器　成功示警住戶避免火災

嘉義聖馬爾定醫院　榮獲全國癌症防治「典範獎」

早到甜柚惑多！花蓮文旦早收技術獲成果　早19天採收品質更優

蘇拉颱風報到　台水六區處加強戒備並籲請民眾儲水備用

飛龍瀑布救難辛勞　屏檢察長率隊到三地門+霧臺分駐所致謝

全民運動是日常！花蓮勇奪「運動縣市大調查」全民運動榜金牌

強颱蘇拉來勢洶洶　六河局與市府團隊提前整備

楊文科陪同孩童參訪世客博　張善政：桃竹攜手紮根客家文化

桃園景福宮慶讚中元水燈排遶境　桃警8／29實施交通管制

桃園新住民新娘秘書課程　免費整體造型服務精進學習

出示證件最低75折！盤點3家Buffet餐廳軍公教優惠「9月限定」

買雞排兼撸貓　點完餐紅牌喵走來接客「撫媚臉翻肚」：摸嗎

通緝犯7年坑90億！找人臥底混進自救會　im.B主嫌跑路還酒駕

MUJI聯名車接單破3000張！Gogoro總經理預告：「全新車款」快來了

彭博：郭台銘參戰「顛覆台灣大選」　卻讓民進黨更有機會贏

吳釗燮親赴紐約爭取參與聯合國？　外交部最新說明

海神續約3猛將　吳曉謹、勤明慶、吳怡斌首冠班底續航

被海葵拖住！蘇拉路徑又南修「陸警發布時間延後」　強風豪雨區曝

3千萬建「牛郎織女像」又醜又貴　陸官員飆罵記者：監督你Ｘ！滾

不是一線商圈！館長首插旗北市店面曝光　估月燒租金破百萬

地方熱門新聞

六河局與市府團隊提前整備

楊文科參訪世客博　桃竹攜手紮根客家

新北囤房稅三讀通過　非自住房屋最高3.6%

景福宮慶讚中元水燈排遶境　桃警8/29實施交管

新住民新娘秘書課程　免費造型服務精進學習

嘉檢攜手中埔鄉公所　社區基層幹部宣導反賄選

嘉義市家庭可支配所得連4年破百萬

黃偉哲巷要求加強防汛整備加速封堵雙春保安林破口

飛龍瀑布救難辛勞　屏檢察長到分駐所致謝

雲林挺侯大會　張麗善：侯政策與目標都明確具體

蘇拉颱風報到台水六區處加強戒備

全民運動是日常　花蓮勇奪全民運動榜金牌

最兇鬼月！全台最大紙糊大士爺再現

台南東門陸橋29日下午開放通行

更多熱門

相關新聞

台南麻豆文旦日本橫濱台灣國慶伴手禮

台南麻豆文旦日本橫濱台灣國慶伴手禮

台南麻豆文旦將躍上國際，在10月4日舉辦的日本橫濱台灣國慶酒會登場，成為當天晚上最亮麗的伴手禮，立委陳亭妃身為重要推手，特別在28日舉辦「2023日本橫濱台灣國慶台南麻豆文旦限定版啟運日本記者會。

文旦產季到！農糧署與全家和楓康攜手　推出全台十大產區禮盒

文旦產季到！農糧署與全家和楓康攜手　推出全台十大產區禮盒

麻豆文旦外銷加拿大加碼18噸

麻豆文旦外銷加拿大加碼18噸

黃偉哲教挑選好吃台南文旦小撇步

黃偉哲教挑選好吃台南文旦小撇步

吃柚子免剝皮！農糧署與7-ELEVEN推即食鮮果盒　還有10款文旦禮盒

吃柚子免剝皮！農糧署與7-ELEVEN推即食鮮果盒　還有10款文旦禮盒

關鍵字：

柚惑文旦早收技術成果提早採收品質

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

小提琴王子睡兄弟女友「爆發生4次性關係」！

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

陳仙梅車禍！坐窗邊遭高速衝擊：那一秒好長好長

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

路人1佔4位不給坐「不喜歡陌生人」！　酷炫嗆爆

推「棺材蛋糕」慶生！男友母氣瘋賞她巴掌

唐綺陽曝2023下半年桃花排行！最慘星座「12月後再考慮戀愛」

快訊／越籍女遭男友揮刀猛刺　送醫不治

蘇拉還在增強！這天起南台灣整坨紫爆

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

最快14:30發布陸警　首波警戒區曝

苦苓「鄭重警告民進黨」注意1事

更多

最夯影音

更多
《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」
IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面