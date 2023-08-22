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友人送糖「越含越大」！他吐掉一看炸青筋　網驚：超可怕

▲▼ 。（圖／翻攝自Twitter／@ykatsuta6795）

▲乍看根本看不出糖果裡有壓縮毛巾。（圖／翻攝自Twitter／@ykatsuta6795）

網搜小組／鄺郁庭報導

有些產品包裝容易使人誤會，所以不管是要吃，或要用東西之前，真的要看清楚手上拿的是什麼。一名日本網友就拍下好幾顆糖果，在推特貼出照片，可文中卻發了好幾個「爆青筋」的emoji，因為其中一顆根本不是糖，而是「壓縮毛巾」。許多人也驚呼危險，「幸好沒有進到喉嚨，超可怕的。」

臉書粉專「日本省錢小站」轉貼該網友的截圖，「日本某位網友呼籲大家，在吃糖前要仔細看清楚包裝」，表示該位網友從朋友那邊拿到一堆糖，可其中卻混有「壓縮毛巾」，「由於這種毛巾沾水會膨脹，他放入口中後，發覺糖果怎麼越來越大，趕緊吐出來，才知道他吃到了毛巾。」

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粉專指出，該名網友一想到，如果自己反應慢了點，搞不好會噎死，就覺得害怕極了。也難怪原PO會貼文，試圖釣出「兇手」，「欸～在鹽糖（塩タブレット）裡面放了壓縮毛巾的人，老師不會生氣，給我老實自首你是誰！」最後連發憤怒圖案。

貼文曝光，許多人紛紛議論，「超可怕！如果小孩吃到，不堪設想」、「我一直覺得這很可怕」、「現在這種壓縮的東西很多，幸好沒有進到喉嚨，超可怕的」、「乾，做成這樣真的就是糖果啊」、「吞進去不就……」、「這個很危險，真的要小心。」

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