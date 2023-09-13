公廁品質象徵文明！票選東管處最滿意公廁有抽獎　

▲▼東管處邀請民眾一同對轄管公廁評分，讓管理單位更加精進，提供優質服務。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為鼓勵民眾回饋公廁使用感受，觀光局東部海岸國家風景區管理處自9月11日起至10月10止舉辦「東部海岸有星級公廁-票選東管處最滿意公廁活動」，邀請民眾一同對東管處轄管公廁評分，讓公廁管理單位更加精進，提供優質服務。

依據環保署統計資料，民眾如廁最在意的感受為清潔度，認為公廁需改進的項目，以增加清潔次數比率最高;其次為加強地板清潔、便器清潔、增加清理垃圾桶頻率及通風。東管處透過第一線清掃人員每天至少清潔四次，並配合旅遊旺季、遊客高峰、防疫需求彈性增加清掃頻率，提供充足的衛生用品，加強維護公廁整體衛生環境，期望提供旅人最友善、舒適、安全的如廁空間。

▲最滿意公廁票選活動自即日起10月10日止，完成評分及留言，即有資格參加抽獎。

最滿意公廁票選活動自即日起至112年10月10日止，歡迎民眾在如廁後，掃描現場海報QRcode，依如廁感受給予評分，完成評分及留言，即有資格參加抽獎，預計於112年10月20日公布100名幸運兒可獲得數位商品卡300元，歡迎大家踴躍參與。

更多訊息請上交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（網址：https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/）或「【Nga'ayho】你好，東海岸」FB粉絲專頁（網址：https://www.facebook.com/ecnsa）查詢。