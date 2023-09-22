印尼13歲少年騎車暴衝撞倒圍牆　砸死路過8歲小學生

記者黃翊婷／綜合報導

印尼蘇門答臘省巴東一名13歲中學生與朋友一同騎車前往當地的清真寺，沒想到卻在停車時突然暴衝撞上圍牆，導致圍牆倒塌，砸死一旁正在洗手的8歲小學生。巴東警察局長哈拉哈普表示，雖然肇事少年還未成年，但還是會依據相關法規進行調查。

▲少年騎車暴衝撞倒圍牆，砸中一旁的阿迪安。（圖／翻攝自X，前身為Twitter／mazzini_gsp）

根據印尼《都會電視台》報導，8歲的阿迪安（Gian Septiawan Ardian）周一（18日）與同學前往當地的清真寺，兩人在圍牆邊洗手，打算洗完手再進去清真寺內；這時，兩名穿著制服的中學生騎車雙載抵達清真寺，接著又有兩名穿著同樣制服的中學生騎車抵達，但就在後座乘客下車的時候，機車突然暴衝，直接撞上前方的圍牆。

阿迪安原本與同學正要沿著走廊離開，沒想到竟被倒塌的圍牆砸中，騎車少年則跌坐在地。阿迪安的同學目睹事故經過，嚇得趕緊向其他人求救，但阿迪安獲救時，人已經沒有生命跡象。

巴東警察局長哈拉哈普（Ferry Harahap）表示，此事已交由事故部門處理當中，肇事少年被列為此案的嫌疑犯，雖然他尚未成年，也還沒有駕照，但仍會朝違反交通法規、過失罪責的方向進行調查。