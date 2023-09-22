陸電商下單「iPhone 15」18分鐘即送達　北京有人直接加價6600轉賣

▲北京三里屯蘋果門市外的排隊情況。（圖／翻攝中國商報）

記者魏有德／綜合報導

蘋果iPhone15今（22）日全球開賣，深圳萬象城、北京三里屯等各地門市一早便出現排隊人龍，提前預約的民眾8時左右便陸續取得新機。此外，阿里旗下的盒馬3C平台同樣於8時開賣，只要選擇18分鐘送達的服務，第一批顧客均在8時19分前後透過外送收到新機，效率驚人。

▲盒馬3C平台同步開售iPhone15全系列，第一批下單後騎手18分鐘送達。（圖／翻攝中國商報）

《快科技》報導，盒馬3C家電負責人表示，首批下單用戶絕大部分已在8點25分前拿到現貨，「未及時妥投的訂單中，有過半用戶表示正在洗漱、穿衣服；也有一些下單到公司地址的，自己人還沒到。」

民眾葉先生為了第一時間拿到原色鈦金屬的iPhone15 pro，事先設定好鬧鐘，抓準時間打開盒馬app下單，「我臉還沒洗完，盒馬的（外送）小哥就在外面敲門，一看錶才8點17分。」根據葉先生的下單記錄顯示，他買下一支iPhone15 Pro手機，價格為8999元人民幣（約39662元新台幣）。

▲民眾拿到iPhone15系列新機後，隨即在門市周圍加價轉賣。（圖／翻攝中國商報）

另據《中國商報》報導稱，北京三里屯的蘋果門市一早也出現排隊人龍，也有部分事前預約iphone 15系列的消費者準備直接在門市附近高價轉賣。一位欲轉賣iphone 15 pro max的民眾透露，「有預約碼才可以在今天拿到手機。今年預約的人也很多，系統一度崩潰。以前我每次都能預約三四台，這次只預約了一台。」

這名民眾表示，他搶到的是iphone 15 pro max，原價11999元人民幣（約52884元新台幣），計劃加價1500元人民幣（約6611元新台幣）賣出，「即使華為mate60系列火爆，但是該用蘋果的還是會用蘋果。」