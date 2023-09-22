中秋、國慶連假接力！桃機總運量爆發逾162萬人次　單日最高近12萬

▲桃機中秋和國慶連假疏運，旅客總運量將超過162萬人次。（圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

中秋和國慶連假相隔一周接力登場，桃園機場公司預估，中秋、雙十連續假期總運量將超過162萬人次，已逼近疫情前高峰，其中單日旅客量最多將落在10月1日和10月8日，分別上看近12萬人次，桃機呼籲掌握5大訣竅包括預辦登機等智慧化服務、搭大眾運輸。減少複查安檢等，可讓旅程更順暢。

中秋及雙十國慶連假即至，機場公司今（22）表示，疏運時間從9月28日至10月11日，共14天，預估總運量將逾162萬人次，其中中秋連假疏運之預估旅運量，已達疫情前（2019年）中秋連假疏運旅運量之94.7%。

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由於今年中秋節有3天假期（9月29日~10月1日），雙十節有4天連假（10月7日~10日），不少民眾打算出國，桃機疏運期從9月28日至10月11日共計14天。根據桃機公司統計，航班架次運量預估，增加32架次包機、74架次加班機，加班機多集中在假期頭兩天（9月28日、9月29日）共16架，總運量預估超過162萬人次，單日最高會落在10月1日和10月8日，近12萬人次，每日平均運量約為11.5萬人次。

因應返鄉過節及出遊人潮，機場公司已做好疏運相關工作，呼籲旅客掌握5大訣竅，善用多元智慧化服務設施、搭乘大眾運輸工具、預先確認電子用品攜帶規定、減少安檢複查、確認護照效期及各國防疫規定，讓旅程更加輕鬆順暢。

▲桃機中秋和國慶疏運總運量將超過162萬人次，旅客可多利用智慧化系統辦理登機作業。（圖／桃機）

其中旅客可利用手機、網路或市區預辦登機（A1台北車站、A3新北產業園區站）完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務設施；自動查驗通關系統可直接於通關閘道內註冊，註冊後可直接通關且終身均可使用，即使更換護照，也無需重新註冊；外籍人士均可使用離境自動通關系統。另進出機場可搭乘機場捷運或客運巴士等大眾運輸工具。

另可預先確認電子用品攜帶規定，包括行動電源應隨身攜帶上飛機並做好保護，切勿託運。目前一般市售筆記型電腦、平版、3C產品之鋰電池多小於100瓦特小時，多可隨身攜帶上機，但不允許託運。

通過安檢金屬探測門前，可先將身上外套、帽子及金屬物品取下，並將平板與筆記型電腦自隨身行李取出後，連同外套及隨身行李一同置入X光檢查儀；手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，且須裝於可密封之透明塑膠夾鍊袋。出國前應及早檢查護照效期是否為6個月以上，並預先洽航空公司各國入境之相關規定。