平安過中秋！智慧科技疏導交通　花蓮警籲聚餐勿酒駕

▲▼花蓮縣警察局中秋連假利用CCTV整合監視器系統為維持交通順暢。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年中秋節連續假期自9月29日起至10月1日止共計3日。公路局提醒，台9線蘇花路廊車多壅塞時段，南下預估為9月28日（首日）5至14時，北上為10月1日(第3日)12至23時，易壅塞路段為蘇澳至東澳段、東澳至南澳段、南澳至和平段及和中至崇德段，呼籲用路人利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸工具。

花蓮縣警察局為維持交通順暢，援例將利用蘇花改中仁(和中至和仁)及仁水(和仁至大清水)隧道內之智慧型科技監控車流設備（含區間測速功能），隨時掌握進、出花蓮縣境內之車輛數及平均車流時速，同時利用整合監視器系統CCTV，即時觀測省道台8、台9、台11線及其支線，台14甲線、台30線及193縣道及市區新生橋北端、中央路、中山路、中華路等重要路段交通流量，隨時通知各分局機動部署警力因應；另與公路局、警察廣播電台建立通訊群組，即時掌握提供縣內各省道、市區道路最新路況，透過連線警察廣播電台直播，提供用路人知悉；另為緊急排除長隧道交通事故，避免車流回堵，公路局東區養護工程分局也特別調度事故小組1組4人及拖吊車1部，於和仁監工站（仁水隧道南口）待命。

▲▼花蓮各重要路段路口加強警力疏導交通並取締違規。

警察局局長呂世明呼籲，鑑於連假期間，民眾飲宴、餐敘之機會增加，倘酒後駕車酒精濃度達法定標準值0.25mg/L者，將觸犯刑法第185之3條，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；倘肇事致人重傷或死亡者，除了得沒入車輛外並吊銷駕照且不得再考領！

花蓮縣轄內陽光計程車行、中信計程車行、國聲汽車行、統一汽車行、尚鴻計程車行及大連計程車行等計程車客運業者均有配合花蓮縣政府提供「酒後代駕服務」。

詳細資訊可參閱花蓮交通e點通網站（https://110traffic.hl.gov.tw/Home/NewsDetail?y=e6164f95-4ba7-4a65-857b-341b93669702），請鄉親多加利用，共同維護用路人安全。