　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

平安過中秋！智慧科技疏導交通　花蓮警籲聚餐勿酒駕

▲▼花蓮縣警察局中秋連假利用CCTV整合監視器系統為維持交通順暢。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼花蓮縣警察局中秋連假利用CCTV整合監視器系統為維持交通順暢。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年中秋節連續假期自9月29日起至10月1日止共計3日。公路局提醒，台9線蘇花路廊車多壅塞時段，南下預估為9月28日（首日）5至14時，北上為10月1日(第3日)12至23時，易壅塞路段為蘇澳至東澳段、東澳至南澳段、南澳至和平段及和中至崇德段，呼籲用路人利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸工具。

▲▼花蓮縣警察局中秋連假利用CCTV整合監視器系統為維持交通順暢。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮縣警察局為維持交通順暢，援例將利用蘇花改中仁(和中至和仁)及仁水(和仁至大清水)隧道內之智慧型科技監控車流設備（含區間測速功能），隨時掌握進、出花蓮縣境內之車輛數及平均車流時速，同時利用整合監視器系統CCTV，即時觀測省道台8、台9、台11線及其支線，台14甲線、台30線及193縣道及市區新生橋北端、中央路、中山路、中華路等重要路段交通流量，隨時通知各分局機動部署警力因應；另與公路局、警察廣播電台建立通訊群組，即時掌握提供縣內各省道、市區道路最新路況，透過連線警察廣播電台直播，提供用路人知悉；另為緊急排除長隧道交通事故，避免車流回堵，公路局東區養護工程分局也特別調度事故小組1組4人及拖吊車1部，於和仁監工站（仁水隧道南口）待命。

▲▼花蓮縣警察局中秋連假利用CCTV整合監視器系統為維持交通順暢。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼花蓮各重要路段路口加強警力疏導交通並取締違規。

警察局局長呂世明呼籲，鑑於連假期間，民眾飲宴、餐敘之機會增加，倘酒後駕車酒精濃度達法定標準值0.25mg/L者，將觸犯刑法第185之3條，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；倘肇事致人重傷或死亡者，除了得沒入車輛外並吊銷駕照且不得再考領！

▲▼花蓮縣警察局中秋連假利用CCTV整合監視器系統為維持交通順暢。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮縣轄內陽光計程車行、中信計程車行、國聲汽車行、統一汽車行、尚鴻計程車行及大連計程車行等計程車客運業者均有配合花蓮縣政府提供「酒後代駕服務」。

詳細資訊可參閱花蓮交通e點通網站（https://110traffic.hl.gov.tw/Home/NewsDetail?y=e6164f95-4ba7-4a65-857b-341b93669702），請鄉親多加利用，共同維護用路人安全。 

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／下班注意！國2火燒車回堵3公里
劉亞仁遭「鈔票砸臉」！民眾怒：給你拿去監獄用
朱國榮潛逃5億保釋金恐沒收　4億是她出的「我也沒辦法」
快訊／國1火燒月餅車　駕駛跳車救禮盒
酒吧一晚5、6人貼上來！　妹子用「1神招」成功喇舌美國帥哥
酒吧一晚5、6人貼上來！　妹子用「1神招」秒喇舌美國帥哥
快訊／中華男足亞運65年首顆進球+首勝到手
「鯨魚爆炸」血水臟器狂噴！　染紅加州海岸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

平安過中秋！智慧科技疏導交通　花蓮警籲聚餐勿酒駕

藝人獻身反詐宣導！明星父女隊登場　宣導短片超溫馨

領頭羊！有機青年高峰會23國參與　構建國際交流平台在花蓮

高雄雙語學校132學童參訪世客博覽會　體驗各地客家文化之美

台東2023長青嘉年華開跑　長輩歡聚享受聽歌美好時光

台東「秀給你看」　幸福電影院邀績優志工欣賞熱門影片

益生獅友慰警捐愛心　台中市議員林霈涵感恩中秋寄溫暖

3度全國賽奪冠　南投名間三光國中棒球隊宿舍工程發包

斗六這裡16戶民宅無自來水　歷30年終擺脫「寄水錶」

部桃樂居日照中心「智憶流動」藝術展　失智長者用畫作述說人生

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妹子開車指定穿專屬鞋　換1雙就不會開：沒Fu

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

平安過中秋！智慧科技疏導交通　花蓮警籲聚餐勿酒駕

藝人獻身反詐宣導！明星父女隊登場　宣導短片超溫馨

領頭羊！有機青年高峰會23國參與　構建國際交流平台在花蓮

高雄雙語學校132學童參訪世客博覽會　體驗各地客家文化之美

台東2023長青嘉年華開跑　長輩歡聚享受聽歌美好時光

台東「秀給你看」　幸福電影院邀績優志工欣賞熱門影片

益生獅友慰警捐愛心　台中市議員林霈涵感恩中秋寄溫暖

3度全國賽奪冠　南投名間三光國中棒球隊宿舍工程發包

斗六這裡16戶民宅無自來水　歷30年終擺脫「寄水錶」

部桃樂居日照中心「智憶流動」藝術展　失智長者用畫作述說人生

進口蛋屢遭質疑！專家建議：在生產國做好洗選油封＋全程冷鏈

化療太痛苦！女音樂家罹乳癌中斷治療　短短1年「早期變晚期」

快訊／桃園國2東向路肩火燒車　下班尖峰車流回堵3公里

政院通過「最低工資法」草案　時力批：跳票7年賴清德一句話就放行

賴清德今參拜馬祖境天后宮　遠眺對岸嘆「和平無價」

平安過中秋！智慧科技疏導交通　花蓮警籲聚餐勿酒駕

藝人獻身反詐宣導！明星父女隊登場　宣導短片超溫馨

暗酸郭台銘！呂秀蓮：選總統別自認「大老闆」　莫騙票找女性搭檔

老爺酒店首度賣「牛肉麵冷凍包」！2口味可選　9月底前買5送1

半夜起床喝奶...嬰兒床被「白毛汪霸佔」　牠露出得意笑容

陸服飾員工爆掐女客脖子　結局反轉！業者避不道歉

地方熱門新聞

蛋品流向仍說不清　台農、信興各罰50萬

耗時5年「三鶯大橋」改建完成！23日全線通車　紓解市區交通

為重傷動物謀福利！新北召開「毛寶貝生命之光會議」保障生命權益

裸視3D弧形螢幕　邱佩琳：打造基隆城市新光點

大武之心南迴驛　「全台最美休息站」超好拍

台南建物及死亡火災起火原因電氣第1名

全國十大優良防火管理人李忠信組長出線

台南安南區鹿耳門溪出海口航道淤沙改善

TDR爭議未解　法界人士憂心：恐侵害人權

台南統一企業吳政憲獲全國十大優良防火管理人

新北有課！免費Canva實作＋個人品牌經營

921南消七大於校園防震防災宣導

基隆市民聯合婚禮　謝國樑祝福全場新人

高雄民宅路口擺木櫃！民眾以為是棺材嚇壞

更多熱門

相關新聞

大直住戶可返家　基泰：預防撤離戶「結構認證安全」

大直住戶可返家　基泰：預防撤離戶「結構認證安全」

「基泰大直」造成鄰房損毀事件，至今已經過2周，近期經北市府鑑定，除倒塌的25戶重災戶外，其他預防性撤離戶別結構安全無虞。對此，基泰建設強調，若北市府認為住戶有續住旅館需求，公司仍願意繼續支付此費用。

搶攻中秋送禮　澎湖推6款鮮魚禮盒「企業客製化採購服務」

搶攻中秋送禮　澎湖推6款鮮魚禮盒「企業客製化採購服務」

退休警開保時捷　遇臨檢拒酒測

退休警開保時捷　遇臨檢拒酒測

45歲酒駕男遭父親禁騎車　他怒憤燒車連家裡也燒了

45歲酒駕男遭父親禁騎車　他怒憤燒車連家裡也燒了

台南勞局中秋送關懷

台南勞局中秋送關懷

關鍵字：

平安中秋智慧科技車流疏導聚餐酒駕

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

「3生肖」財運旺！威力彩今頭獎7.2億　黃金下注時段曝

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」

更多

最夯影音

更多
李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面