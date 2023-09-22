　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東北風來了！降雨三階段變化　中秋賞月機會曝

記者李姿慧／台北報導

東北風來了，氣象署指出，未來一周降雨三階段變化，今明兩天(22日~23日)，東半部有間歇性陣雨，基隆北海岸和宜蘭雨勢較大，大台北也有零星陣雨；周日和下周一(24~25日)水氣減少；不過下周二(26日)之後，雨區又將變廣，北部、東半部易降雨，中南部有午後雷雨，中秋天氣將有變數，中南部賞月機率相對高。

▲▼天氣,下雨,豪大雨,暴雨,颱風。（圖／記者周宸亘攝）

▲未來一周降雨將出現三階段變化，今明兩天水氣最多。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員劉宇其表示，今天(22日)在迎風面東半部有間歇性陣雨，北海岸已稍有降雨，西半部多雲到晴，中午後要留意午後雷陣雨；台灣附近雲系發展旺盛地方在菲律賓以東海面，有比較大低壓帶發展，下周將逐漸北抬，會對中秋連假天氣帶來變數。

劉宇其說明，今天台灣環境偏東北風，台灣在低壓帶偏北側地方，出現偏東北風，水氣從東邊帶進來影響台灣，未來一周也將持續東北風環境，風向微弱，但迎風面斷斷續續有下雨；下周要留意時間點為下周一到下周二(25日~26日)，菲律賓東方低壓帶北抬，加上低壓帶將到台灣附近，環境仍以東北風為主，水氣增多，下周中後期包括中秋連假天氣都將不穩定。

針對未來一周降雨趨勢，劉宇其說，未來降雨將分三階段，東北風影響，降雨以東半部、基隆北海岸為主，今明(22日~23日)兩天水氣多，東部可能會有短暫陣雨，大台北也有零星陣雨，基隆北海岸和宜蘭有較大雨勢，西部多雲到晴，午後有局部雷陣雨。

▲▼未來一周降雨三階段變化。（圖／記者謝婷婷攝）

▲未來一周降雨三階段變化。（圖／記者謝婷婷攝）

周日、下周一(24~25日)水氣減少，劉宇其表示，屆時雨區將明顯縮小，東半部有間歇性陣雨，中南部則有午後雷雨，降雨趨勢跟雨區減少緩和許多；下周二(26日)之後，低壓帶擴及台灣地區，水氣變多，降雨區域將變廣，北部、東半部天氣較不穩定，容易下雨，中南部雲量增多且有午後雷雨。

劉宇其指出，下周後期受低壓帶影響，中秋連假(29日~10月1日)天氣不確定高，北部和東半部天氣比較不穩定，下周中秋連假後水氣增多，仍以東北風為主，北部、東半部天氣容易不穩定，因不確定高，仍要觀察，

至於賞月機率，劉宇其表示，北部、東半部賞月機率低，中南部雲量增多，賞月機率相對高一點，但仍要觀察。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
開箱iPhone 15 Pro「1顏色」　鄉民噓爆：已滅火
撐不到中秋！好市多「月餅突襲特價」：最低慘殺2折
快訊／國1交流道嚴重車禍！　2車撞成廢鐵
宅配拿到iPhone 15了！他查沒出貨　下秒「已在警衛室」
女星《玩很大》被罵「這麼爛」！　隔N年原因全說了
快訊／花58元就中！　8張千萬發票還沒人領
真的有比較便宜！　好市多「iPhone 15」價格一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

佛心折扣又來了！NET「5件打4折」紅標活動　全場暴動：要尋寶

台中開放2地點烤肉！其他公園、綠地全禁止　最高罰6000

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

東北風來了！降雨三階段變化　中秋賞月機會曝

宅配拿到iPhone 15了！他查沒出貨　下秒驚「已在警衛室」

2023台灣設計展在新北　B區捷運環狀線衛星展區串連城市過去、現在和未來

2023蘭陽媽祖文化節啟航　上百船載逾千信眾海上遶境

準時報到直營店！幣圈達人秀「新機哈囉片」　曝6字心得超嗨

台灣虎航9周年慶！祭超殺機票　全航線機票「單程99元」起

2024木龍年「12星座地雷區」曝！射手小心破財、雙魚當心詐騙

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

孕婦遭撞「1歲嬰重傷昏迷」 夫控延誤就醫！警消回應了

女兒「付清」節送大禮　打開禮物讓爸超無言XD

樂天女孩為日本金鷲開球　林襄自評80分：有練習！

佛心折扣又來了！NET「5件打4折」紅標活動　全場暴動：要尋寶

台中開放2地點烤肉！其他公園、綠地全禁止　最高罰6000

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

東北風來了！降雨三階段變化　中秋賞月機會曝

宅配拿到iPhone 15了！他查沒出貨　下秒驚「已在警衛室」

2023台灣設計展在新北　B區捷運環狀線衛星展區串連城市過去、現在和未來

2023蘭陽媽祖文化節啟航　上百船載逾千信眾海上遶境

準時報到直營店！幣圈達人秀「新機哈囉片」　曝6字心得超嗨

台灣虎航9周年慶！祭超殺機票　全航線機票「單程99元」起

2024木龍年「12星座地雷區」曝！射手小心破財、雙魚當心詐騙

騎士載警追通緝犯！霸氣一句 「上車，我載你去追」助完成任務

拜海葵之賜！太魯閣白楊瀑布崩塌土砂沖潰縮小　崩塌危機解除

佛心折扣又來了！NET「5件打4折」紅標活動　全場暴動：要尋寶

阿庫納單季140得分！　上次是16年前A-Rod

台中開放2地點烤肉！其他公園、綠地全禁止　最高罰6000

國光女神主持「一開場就搞砸」！ 1雷點惹火廠商：害我很尷尬

顏色更柔和、Pro超輕盈！iPhone 15上手體驗

蘋果與華為競爭白熱化　消費者選擇更多

拜登又出醜！碎碎念重複同1句話　差點撞倒巴西國旗、忘握手就離場

農業部：既有庫存進口殼蛋不再上架　避免消費者疑慮

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

生活熱門新聞

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

性能力跟長短沒關！「GG冷知識」一票人都答錯

餐廳寫no English mean　全場笑翻

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

秋老虎飆36℃　明起有雨到中秋

中秋烤肉「1食材」恐害心血管猝死　一圖揪出元兇

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

台灣虎航9週年慶！祭超殺機票　全航線機票單程99元起

東北風到！今明3區域有雨

雞蛋要不要冰？專家給答案：別聽英國研究

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

旅展買「捷奧10天6萬9」卻去不了！夫妻被搞瘋氣炸

更多熱門

相關新聞

東北風佔場！降雨預測出爐　今年「首波東北季風」 可能下周出現

東北風佔場！降雨預測出爐　今年「首波東北季風」 可能下周出現

今(22日)起到下周台灣環境轉東北風，氣象粉專表示，雖還不夠強，還不到東北季風水準，但起碼高溫不會太熱，慢慢變得舒服，東半部、北海岸多雨，另南方低壓區帶來水氣，中南部山區也有午後雷陣雨；下周南邊低壓靠近，會讓東北風更強，今年首波東北季風也許在下周出現。

「熱帶擾動+入秋首波東北季風」2大變數亂中秋　專家曝觀察關鍵

「熱帶擾動+入秋首波東北季風」2大變數亂中秋　專家曝觀察關鍵

東北風到！今明3區域有雨

東北風到！今明3區域有雨

平安過中秋！花蓮警籲聚餐勿酒駕

平安過中秋！花蓮警籲聚餐勿酒駕

大直住戶可返家　基泰：預防撤離戶「結構認證安全」

大直住戶可返家　基泰：預防撤離戶「結構認證安全」

關鍵字：

天氣氣象署大雨降雨氣象雷雨低壓東北季風中秋賞月

讀者迴響

熱門新聞

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

情侶必吃「6大催情食物」　營養師激推：性慾提升

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

眾女性羨慕她嫁給玄彬　孫藝真神回覆

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

性能力跟長短沒關！「GG冷知識」一票人都答錯

旅館落地窗前雙飛激戰！一女前後動一女忙著拍

李妍瑾未婚夫竟被徵召成為大選幕僚

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

快訊／花58元中千萬！5~6月統一發票　8張最大獎沒人領

「裸女送上門」屋主凍未條　結局超展開

崩潰記者問太多　徐千晴道歉了

更多

最夯影音

更多
88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯
紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面