東北風來了！降雨三階段變化　中秋賞月機會曝

記者李姿慧／台北報導

東北風來了，氣象署指出，未來一周降雨三階段變化，今明兩天(22日~23日)，東半部有間歇性陣雨，基隆北海岸和宜蘭雨勢較大，大台北也有零星陣雨；周日和下周一(24~25日)水氣減少；不過下周二(26日)之後，雨區又將變廣，北部、東半部易降雨，中南部有午後雷雨，中秋天氣將有變數，中南部賞月機率相對高。

▲未來一周降雨將出現三階段變化，今明兩天水氣最多。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員劉宇其表示，今天(22日)在迎風面東半部有間歇性陣雨，北海岸已稍有降雨，西半部多雲到晴，中午後要留意午後雷陣雨；台灣附近雲系發展旺盛地方在菲律賓以東海面，有比較大低壓帶發展，下周將逐漸北抬，會對中秋連假天氣帶來變數。

劉宇其說明，今天台灣環境偏東北風，台灣在低壓帶偏北側地方，出現偏東北風，水氣從東邊帶進來影響台灣，未來一周也將持續東北風環境，風向微弱，但迎風面斷斷續續有下雨；下周要留意時間點為下周一到下周二(25日~26日)，菲律賓東方低壓帶北抬，加上低壓帶將到台灣附近，環境仍以東北風為主，水氣增多，下周中後期包括中秋連假天氣都將不穩定。

針對未來一周降雨趨勢，劉宇其說，未來降雨將分三階段，東北風影響，降雨以東半部、基隆北海岸為主，今明(22日~23日)兩天水氣多，東部可能會有短暫陣雨，大台北也有零星陣雨，基隆北海岸和宜蘭有較大雨勢，西部多雲到晴，午後有局部雷陣雨。

▲未來一周降雨三階段變化。（圖／記者謝婷婷攝）

周日、下周一(24~25日)水氣減少，劉宇其表示，屆時雨區將明顯縮小，東半部有間歇性陣雨，中南部則有午後雷雨，降雨趨勢跟雨區減少緩和許多；下周二(26日)之後，低壓帶擴及台灣地區，水氣變多，降雨區域將變廣，北部、東半部天氣較不穩定，容易下雨，中南部雲量增多且有午後雷雨。

劉宇其指出，下周後期受低壓帶影響，中秋連假(29日~10月1日)天氣不確定高，北部和東半部天氣比較不穩定，下周中秋連假後水氣增多，仍以東北風為主，北部、東半部天氣容易不穩定，因不確定高，仍要觀察，

至於賞月機率，劉宇其表示，北部、東半部賞月機率低，中南部雲量增多，賞月機率相對高一點，但仍要觀察。