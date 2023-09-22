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「熱帶擾動+入秋首波東北季風」2大變數亂中秋　專家曝觀察關鍵

▲▼受卡努颱風外圍環流影響,北北基今日放颱風假，淡水老街整日風雨雖未有明顯增強，但雨勢不斷,老街商家大多未營業，河岸旁只有少數三兩遊客。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖 。（圖／記者李毓康攝）

▲中秋連假可能有熱帶擾動發展及入秋首波東北季風變數。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受偏東到東北風影響，今天(22日)起至周末(23日~24日)迎風面局部有雨，基隆北海岸、東北角、宜花東、恆春半島有短暫陣雨機會，溫度稍降；下周後半段(29日)，也就是中秋連假期間，有較大變數熱帶擾動發展決定中秋節天氣好壞，另還可能有入秋第一波東北季風報到，未來2到3天是觀察關鍵。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，隨北方大陸高壓前緣略往南延伸，菲律賓東方海面低壓區建立，台灣附近風向從昨晚開始轉變為偏東到東北風環境，東北角一帶昨晚已有些局部降雨出現，目前雖然沒有繼續下雨，但外海有迎風面低雲存在，後續有可能順著風向靠近沿岸，因此今天(22日)在基隆北海岸、東北角、宜蘭等地，甚至到花東沿岸、恆春半島一帶都有短暫陣雨機會，雨量看來並不大，不過一整天斷斷續續會有點下雨情況。

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桃園以南地區位於背風面，天氣變化要留意午後熱對流雷雨，山區降雨較明顯，平地受影響較小。迎風面地區白天高溫略降，基隆北海岸、東北角、宜花東等地感受較明顯，白天高溫略降至30度上下，西半部白天仍是比較炎熱溫度，高溫可到32度到34度左右，夜晚清晨空曠地區低溫維持在21度到23度間，部分單點有可能接近20度，整體日夜溫差稍大。

▲▼中秋節天氣恐有熱帶擾動發展和入秋首波東北季風變數影響。（圖／天氣風險）

▲中秋節天氣恐有熱帶擾動發展和入秋首波東北季風變數影響。（圖／天氣風險）

吳聖宇表示，明後天周末假期(23日~24日)大致維持偏東到東北風環境，迎風面基隆北海岸、東北角、宜花東以及恆春半島等地區有局部短暫陣雨，背風面桃園以南西半部山區午後有熱對流雷雨，平地受影響較小，整體來說，降雨機率略高。

吳聖宇指出，下周前半段(28日前)還是偏東到東北風環境，迎風面局部降雨，西半部有午後雷雨。下周後半段(29日以後)比較大的變數，仍是在低壓區內擾動發展的變化情況，未來2天到3天預報資料可能會相當關鍵，擾動發展變化也將會決定中秋節天氣好壞，是否接近台灣值得密切觀察留意。下周後半還可能會有入秋第一波東北季風報到，跟未來熱帶擾動之間的互動情況可說是相當複雜，要持續關注最新的天氣預報資訊。

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