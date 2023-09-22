海地最強黑幫怒吼「武裝推翻總理」　老大親自帶頭上街示威

▲海地「G9幫」老大切里齊耶（中間綠衣者）呼籲發動武裝起義，推翻總理亨利。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

我友邦海地前總統摩依士2021年遭暗殺後，全國深陷暴力與政經動盪至今，首都太子港（Port-au-Prince）高達90%區域遭到武裝幫派把持。如今最強大的「G9幫」老大切里齊耶（Jimmy Chérizier）呼籲發動武裝起義，推翻總理亨利（Ariel Henry）。

切里齊耶是一名警察出身的黑道老大，道上綽號「燒烤」（Barbecue），他19日向路透社表示，「我們要以任何方式發動推翻亨利政府的戰鬥。我們的戰鬥將會動用武器。」此事被衛報形容，「美洲最嚴重的人道主義危機，又發生另一項戲劇性轉折。」

摩依士遭暗殺後，海地幫派犯罪肆虐，殺戮、綁架、性暴力皆爆炸性增長，數百萬人難以填飽肚子，一部分正是因為幫派封鎖食物供給路線。與此同時，亨利政府被批評干預選舉，阻撓政治危機的解決方案，還未能阻止流血事件，導致民眾發起一場名為「Bwa Kale」私刑正義運動，拿起石頭與刀槍對抗幫派。

NGO「國際危機組織」（ICG）專家達林（Diego Da Rin）表示，在武器與火力方面，海地警方完全落後黑幫，如果從相對安全的山坡社區往下看，能夠目睹槍擊與燃燒中的房屋。他直言，待在海地是非常艱難的，不過「我可以離開，但住在這裡的大多數人別無選擇。」

▲太子港居民圍觀黑幫份子被民眾私刑焚燒的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，去年10月開始，亨利政府及外國領袖就呼籲，應該發起某種形式的外國干預，協助海地警察重掌太子港，解決該國日益升級的暴力與安全危機。

在此之際，肯亞20日與海地正式建交，肯亞總統魯托（William Ruto）宣布「領導國家參與一場聯合國支持的海地安全任務」，「我們致力布署特種部隊，全面評估情勢，制定可行策略，從而找到長期解決方案。」彭博社也引述匿名消息報導，美國最快將在下周要求聯合國安理會批准上述行動。

達林預期，如果聯合國決議案通過，外國部隊將在11月或12月抵達海地，「我們預期會有約2000名警察，可能還有一些軍事支援部隊，但不如先前的武裝干預那樣龐大。」

▲聯合國維和部隊在海地造成一系列問題。（圖／達志影像／美聯社）



不過，對於一個自19世紀開始經歷一連串災難性外國干預的國家而言，這是一個高度敏感的問題。海地民眾多持懷疑態度，擔心聯合國維和部隊只會幫助支持亨利政府。

關於海地外國干預的最近一次爭議發生在2004年至2017年，聯合國「海地穩定特派團」（Minustah）在當地引發霍亂疫情、奪走數千條人命，還有大量性虐指控，甚至據稱在首都最大貧民窟太陽城（Cité Soleil）展開殺戮。

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