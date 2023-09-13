外交部提參與聯合國4訴求　國台辦：台灣是中國一部分「沒資格加入」

▲國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔、任以芳／台北-北京連線報導

第78屆聯合國大會開議，台灣今年主打4大訴求，首要即是敦促聯合國修正對2758號決議的錯誤詮釋。對此，國台辦新聞發言人陳斌華強調，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權，「台灣是中國的一部分的地位從未改變也決不允許改變。」

陳斌華表示，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，「台灣是中國的一部分，不是國家，沒有資格加入聯合國」；一個中國原則是國際關係基本準則，是國際社會共識，這個事實及其歷史與法理依據清清楚楚，民進黨當局無視事實，不斷污蔑攻擊聯大2758號決議，「我願就此再次說明，以正視聽。」

陳斌華進一步指出，台灣是中國的一部分，1894年日本發動侵略中國的甲午戰爭，次年迫使戰敗的清朝政府割讓台灣及澎湖列；1943年的《開羅宣言》、1945年的《波茨坦公告》、1945年的《日本投降條款》以及中國政府宣告都表明中國從法律和事實上收復了台灣。

陳斌華接著稱，1949年中華人民共和國成立後，成為代表全中國的唯一合法政府，「這是在中國這一國際法主體沒有發生變化的情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變。」

陳斌華表示，第26屆聯大通過第2758號決議，從政治上、法律上和程序上明確、徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，也明確了中國在聯合國的席位只有一個，不存在「兩個中國」、「一中一台」的問題。

台灣今年主打4大訴求，我外交部指出，聯合國體系長期屈服在中國壓力下，持續錯誤解釋1971年通過的聯大第2758號決議，是台灣被不當排除在聯合國體系外的主因。

田中光重申，2758決議與台灣沒有關係，也沒有授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣；兩岸互不隸屬是台海的客觀現狀，也是無可否認的事實，只有台灣民選的政府才能夠在聯合國體系代表全台灣2300萬人民。