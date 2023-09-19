坦言對安理會失望　蕭美琴：維護和平是國際共享利益

▲駐美代表蕭美琴。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

第78屆聯合國大會本周在紐約聯合國總部登場，我國駐美代表蕭美琴近日接受外媒《彭博社》訪問時表示，對安理會未能有效針對世界各地嚴重危害安全的行為作回應感到失望，維護全球和平是國際社會共享利益及議程，而此為聯合國創設的原因。

《彭博社》於9月16日刊登聯合國相關報導，並引述蕭美琴受訪時就台灣參與聯合國案回應的內容，該報導點出，台灣長期以來持續尋求進入聯合國體系或至少能獲其保護，卻遭聯合國拒之門外，並以「台灣事實上的駐美大使」稱呼蕭美琴。

該報導談及，世界此際正蒙受烏克蘭戰爭、尼日及加彭政府被推翻、以及對新冠病毒疫情及疫苗分配不平等揮之不去的敵意，數十位世界領袖齊聚紐約參加聯合國大會，面對全球問題迅速日增，聯合國卻看不見解方，許多國家因而開始另覓他處尋求協助，

該報導指出，就連曾協助建立聯合國以鞏固領導地位的美國，也不得不承認問題，美國務卿布林肯（Antony Blinken）上周表示，建立國際合作變得愈加複雜，不僅因地緣政治緊張局勢加劇，還包含全球問題規模之擴大；長期以來，一直尋求重整聯合國的國家開始另求解方，印度、巴西轉向金磚國家，印度亦專注於美印日澳組成之「四方安全對話」（QUAD），中國則著眼於取代美國，主導破壞現有世界秩序，推動擴大金磚國家。

該報導也談及，即使那些需要聯合國支援的政府，也發現被拒之門外，台灣長期以來一直尋求進入聯合國體系或獲其保護，而北京領導層拒絕接受該想法。文中引述蕭美琴受訪內容說，「對安理會未能有效針對世界各地嚴重危害安全之行為作回應感到失望，我們都意識到維護全球和平是國際社會共享利益及議程，而此為聯合國創設之原因」。