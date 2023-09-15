陸駐聯代表：台灣是中國的一個省　沒有權利參加聯合國

▲陸駐聯合國代表張軍（中）。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸常駐聯合國代表張軍14日批評，台灣當局近期炒作所謂「參與聯合國」等行為，是台獨勢力「蹭熱度」的政治鬧劇，本質是要製造「兩個中國」及「一中一台」，是對國際關係基本準則的公然挑戰，「台灣作為中國的一個省，沒有任何根據、沒有任何理由、沒有任何權利參加聯合國及其相關機構。」

張軍指出，所謂「台灣參與聯合國」是一個徹頭徹尾的偽命題，第一，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，「聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，台灣作為中國的一個省，沒有任何根據、沒有任何理由、沒有任何權利參加聯合國及其相關機構。」

第二，中國政府在堅持一個中國原則的前提下，曾對台灣地區參與世衛大會、國際民航組織大會等作出妥善安排，民進黨當局頑固推行「台獨」分裂，拒不接受「九二共識」，致使有關安排的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局。

第三，一個中國原則是國際社會的普遍共識，是遵守國際關係基本準則的應有之義，目前，全世界182個國家在一個中國原則的基礎上同中國建立了外交關係。民進黨當局和一些外部勢力鼓譟「台灣參與聯合國」，本質上是要製造「兩個中國」「一中一台」，這是對國際關係基本準則的公然挑戰。

張軍說，1971年第26屆聯大通過第2758號決議，從根本上解決了誰在聯合國代表中國的問題，決議明確承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國的唯一合法代表，明確要求將台灣當局「代表」從其非法佔據的席位上驅逐出去，「從那時起，聯合國在此問題上的立場清晰無誤、一以貫之，聯合國始終堅持一個中國原則，始終遵守聯大第2758號決議。」

張軍強調，聯大第2758號決議不容曲解，一個中國原則不容侵犯，「我們將繼續堅持『和平統一、一國兩制』基本方針，努力推動兩岸關係和平發展，堅決粉碎“台獨”分裂和外來干涉圖謀。」