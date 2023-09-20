【廣編】2023台灣銀齡NPO高峰會　共識工作坊公開政策建議書

▲中華民國老人福利推動聯盟於2023年9月14日至9月15日，為期兩天舉辦「黃金世代──2023 台灣銀齡NPO高峰會」。

圖、文／中華民國老人福利推動聯盟提供

中華民國老人福利推動聯盟於2023年9月14日至9月15日，為期兩天舉辦「黃金世代──2023 台灣銀齡NPO高峰會」，響應聯合國年度議題「2030永續發展目標（SDGs），比較國際老人福利發展趨勢，盤點國內因應政策，對此，中華民國老人福利推動聯盟表示，共同研討和商議未來永續發展、共生共好的超高齡社會所需要的服務與政策，是老盟定期舉辦高齡者論壇及NPO共識營的初衷與理念。

永續目標下的高齡社福團體挑戰 SDGs結合高齡白皮書四大願景

今（2023）年高峰會，老盟－「黃金世代2023台灣銀齡NPO高峰會暨超高齡政策監督聯盟」邀請中央、陽明交通大學教授李清河分享SDGs 的跨界眼光；同時高峰會邀請到社家署副署長周道君蒞臨分享「因應超高齡社會的對策方案與公私協力」；以及國際講者Becky Kurtz分享國際案例，講述全球永續目標下的高齡社福團體面對的挑戰。

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此外，會議中以世界咖啡館形式進行共識工作坊，透過台灣高齡社福組織領袖討論經營組織所面臨的困難與挑戰，歸納出給予政府以及未來執政者的倡議與建言且為回應高齡社會白皮書提及的「自主、自立、共融、永續」四大願景，老盟表示，此次攜手超高齡政策監督聯盟的夥伴一起倡議修法的推動，期待政府政策與服務能透過法條的保障，守護老人的權益。