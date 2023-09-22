最完美iPhone設計曝光！　日本果粉許願：超想要有「這些功能」

▲蘋果iPhone 15系列22日開賣 。（圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／綜合報導

蘋果iPhone 15系列22日開賣，這次最大的更動就是蘋果特有的Lightning退場，全面改用Type-C接孔，也引發各國網友兩極反應。日本一位工程發明家就在社群平台po出一張他認為「最完美」的iPhone設計，立刻讓網友大讚，「太想要了！這能實現所有人的願望。」

蘋果推出全新iPhone 15系列，其中最大亮點莫過於接孔全面改成Type-C，讓許多過去就使用iPhone的用戶批評，除了必須多買一條線外，和過往的蘋果產品也不通用。日本工程發明家柴田一也就在社群平台X貼出一張他認為「最完美」的iPhone設計，包含除了蘋果原本的Lightning之外，還支援音源線、Type-C和HDMI接口。

柴田設計的iPhone除了一般的電線接口外，側邊還可額外插入SD記憶卡，邊角甚至能像過去傳統手機一樣掛上吊飾。

這張設計圖一公開後，立刻引發網友大讚，這真的是最棒iPhone，「太想要了！這能實現所有人的願望」、「確實很棒！每次換機都要換充電設備的話，真的會花很多錢」、「iPhone 4s的時候很流行小吊飾，真的很可愛我很喜歡」、「有記憶卡真的最強」。但也有人認為，一台手機設計這麼多接口，故障率恐怕會很高。

柴田接受訪問時表示，他其實對新系列的iPhone沒什麼不滿，只是覺得多了更多接口可能會更方便，沒想到這張設計圖會引發熱烈回響，「我也買了iPhone15 Pro Max的256G黑色鈦金屬色，很期待Pro Max的長焦鏡頭呢！」

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