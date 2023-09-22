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一早拿到iPhone 15 Pro！他曝「差20克有感」：開門10幾分就拿到

▲▼蘋果,Apple,iPhone,iPhone 15 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）9/22 08:00過後可用

▲iPhone 15 Pro。圖與本文無關。（圖／記者樓菀玲攝）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 15系列15日開放預購，今（22）日正式發售。有不少人都早早預購，並在今天取新機，就有網友發文要大家曬新手機的照片，畢竟應該有人已經拿到了。貼文曝光後，吸引不少人留言討論，其中還有網友透露，現場取貨的人潮很少。

有網友在網路論壇「Mobile01」上，以「iPhone 15 曬機照大樓，歡迎曬出熱騰騰的iPhone 15」為標題發文，提到他訂的是iPhone 15 Pro Max，今天應該不會收到。接著他說，相信很多人8點一到就會拿到新手機了，歡迎大家曬照片讓他過過乾癮。

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貼文一出，吸引網友留言討論，「家附近燦坤竟然11點才開門，外面排一堆通訊行的在搶手機，果然沒有不景氣，只怪自己不爭氣」、「黑貓剛剛敲門了」、「大家一起等」、「不知道好市多的量有多少」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Mobile01）

▲有網友已經拿到新機。（圖／翻攝自Mobile01）

其中還有網友透露，「蠻意外的，現場取貨的人潮很少，開門10幾分就拿到了，記得去年我領機大排長龍。後面幾乎沒人排隊」。他也說，重量差20克左右，「是有感啦！」

PTT上，也有網友發文表示，他在吃早餐時就接到快遞電話，他已經收到熱騰騰的2支iPhone 15 Pro了。

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