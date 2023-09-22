iPhone 15 Pro Max到底缺不缺貨？遠傳井琪：供貨量不用擔心

▲遠傳開賣iPhone 15。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15全系列開賣，遠傳也祭出許多優惠活動，包含頭香禮、排隊禮等等，而對於今年的銷售狀況，遠傳總經理井琪表示，遠傳拿到的量是「很滿意的」，賣到缺貨就是好事，預計未來一到二周的供貨量不用擔心。

井琪表示，賣到缺貨是好事，目前遠傳量的掌握相當不錯，iPhone 15 Pro Max不用等，而是否會有供不應求的問題，目前一兩周的狀況看起來是還可以，會處理好調度的問題。

遠傳表示，隨著iPhone 升級，許多消費者會選擇升級到 1599 的資費，其實給的優惠很充足，因此預計今年高資費比重應該會比過往更高，今年很樂觀，而藉著iPhone 15的熱銷，遠傳表示，而手機有感升級，預計會迎來另一波5G高峰，希望今年5G用戶滲透率達40%

遠傳表示，合併案預計第四季完成，井琪也提到，亞太遠傳合併後，可能會調整店面狀況，由於亞太與遠傳的店面覆蓋率高，之後會預計調整，同個位置可能就會選擇較大的門市，井琪表示，目前過渡期還是兩家公司，有部分縣市因為亞太門市過少，已經在花蓮嘗試實施店中店，例如在遠傳的店中加設亞太櫃台，讓亞太用戶可以辦理相關業務。