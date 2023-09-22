iPhone 15「這機型」最受歡迎！　日民調曝：逾4成果粉想買新機

▲ iPhone 15首波開賣國家包括台灣及日本，圖為日本東京Apple Store。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

iPhone 15今（22日）起在台灣、日本等地首波開賣，日本Apple Store出現搶購人潮。一項民調顯示，日本iPhone用戶中有25.9%有意購買iPhone 15系列，Android用戶則有8.4%，4款新機中又以容量128GB的iPhone 15最受歡迎。

日媒IT media報導，民調公司MMDLabo經營的MMD研究所於13至14日間，在網路上針對22日開賣的iPhone 15系列進行購買意願調查，對象包括6000名介於15至69歲男女，其中有3184名iPhone用戶及2210名Android用戶。

調查顯示，iPhone用戶中「打算購買」iPhone 15系列的占9.1%，「考慮購買」的占16.8%，有意購買的合計占25.9%；而Android用戶中「打算購買」的占2.9%，「考慮購買」的則有5.5%，合計8.4%。

相較去年蘋果推出iPhone 14系列時的調查，iPhone用戶購買新機意願提升2.1%，Android用戶也增加0.5%。

▲ 日本民眾排隊購買iPhone 15。（圖／達志影像／美聯社）

有意購入iPhone 15系列的用戶中，最多人考慮購買的機型為iPhone 15，第2名為iPhone 15 Pro，第3為iPhone 15 Plus，最後才是iPhone 15 Pro Max。從容量看來，有意購買iPhone 15（128GB）的用戶占34.7%居冠，其次是22.9%的256GB，再來是14.1%的512GB。

另外，若iPhone 14以前的機型降價，「打算購買」及「考慮購買」的iPhone用戶占32.6%，Android用戶中則有11.7%。仍有59.7%的iPhone用戶表示，就算舊機型打折也不想購買，高達85.5%的Android用戶也稱沒有意願購買。