138字還原「李昂博愛座」現場　當事女乘客曝：她氣色比我好很多

▲博愛座沒有年輕人肯讓，李昂氣炸要蔣萬安踹共。（圖／翻攝自李昂臉書）



記者葉國吏／綜合報導

知名作家李昂昨晚控訴，日前搭捷運身體不適，要年輕人讓位博愛座遭拒，點名台北市長蔣萬安「給博愛座的使用方式！」沒想到李昂指控的女乘客在疑似在Dcard用138字還原現場，直言「李昂當時塗了桃紅色的口紅，氣色看起來比我好很多。」、「不好好扶手把難怪會站不穩。」

作家李昂20日在個人臉書表示，她近日搭乘台北捷運，準備從淡水前往台北，過程中請了3位坐在博愛座的年輕人讓座，但沒有人願意讓座，她說，「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦，而2個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼」。

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▲自稱是「李昂博愛座」風波的當事女乘客。（圖／翻攝Dcard）

此事在Dcard引起討論，一位自稱是當事女乘客的網友在留言還原現場「分享一下昨天她塗了桃紅色的口紅，氣色看起來比我好很多。一直不好好扶手把難怪會站不穩。」

女網友透露「當下她（李昂）走來我前面時說的不是『我不舒服 可以讓座給我嗎』，而是自言自語的說『我再試一次 看誰要讓座給我』、『這是博愛座 誰要讓座給我 沒有人要讓座給我？』請問我怎麼知道妳不舒服？最後想問大家，告侵犯肖像權告的成嗎。」

此一留言讓許多網友回問「我覺得你可以引用本文，另外發文，增加關注，有經驗的網友可以快速給你建議！！！支持提告 我截圖你的留言發在其他篇！」、「笑死

這種問法是我也不讓 有夠硬要 這反而看起來比較不像不舒服的人。」