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博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語：看誰要讓座給我

▲▼博愛座沒有年輕人肯讓，李昂氣炸要蔣萬安踹共。（圖／翻攝自李昂臉書）

▲博愛座沒有年輕人肯讓，李昂氣炸要蔣萬安踹共。（圖／翻攝自李昂臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

知名作家李昂昨晚控訴，日前搭捷運身體不適，要年輕人讓位博愛座遭拒，點名台北市長蔣萬安「給博愛座的使用方式！」沒想到李昂指控的女網友在疑似在Dcard還原現場，直言「李昂當時自言自語：我再試一次，看誰要讓座給我。」

▲▼李昂批鬥的女年輕人。（圖／翻攝Dcard）

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▲李昂批鬥的女年輕人疑似在Dcard還原現場。（圖／翻攝Dcard）

一名女網友在Dcard留言透露，前天李昂擦了桃紅色口紅「氣色看起來比我好很多」，而且一直不好好扶手把，難怪會站不穩。當李昂走來她前面時，並非說「我不舒服，可以讓座給我嗎？」而是自言自語「我再試一次，看誰要讓座給我」、「這是博愛座，誰要讓座給我、沒有人要讓座給我？」

女網友問「我怎麼知道妳不舒服？」、「我只注意到她在拍另一位男性，還說她要遠遠的拍，如果知道她拍我，我會請她當場刪掉的」、「告侵犯肖像權告得成嗎？」

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