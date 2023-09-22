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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴佩霞爆料「郭台銘好愛記者」　曝私下狂關心：愛才會溝通

▲賴佩霞提郭台銘「好愛記者」，約49:00起。（影／翻攝自YouTube／中廣新聞網）

記者崔子柔／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統後，被藍綠陣營關注，也受到媒體高強度監督，他在5日接受聯訪時，花了8分鐘來數落媒體，批評報導不公正，當晚再度接受聯訪時，則笑著改口對媒體朋友沒有意見，只是替民眾憤怒。他的副手賴佩霞昨（21）日則說，郭台銘是愛記者才會和他們溝通。

賴佩霞昨晚在廣播節目《友話直說》受訪，主持人羅友志提到，郭台銘似乎無法面對記者，賴佩霞則說，她的觀察是郭台銘「好愛記者」，羅友志聽了就冷笑一聲說「不對欸，他很常罵我們」，賴佩霞接著回應，「他好愛記者，他真的很配合記者，你如果問他，他就會一直講、一直講，你問他什麼他就說」。

▲▼郭台銘新北連署站開跑 。（圖／記者崔至雲攝）

▲郭台銘、賴佩霞。（圖／記者崔至雲攝）

賴佩霞指出，郭台銘是「真的很愛記者」，才會和記者溝通，心裡也會掛念著記者，私底下都會問身邊人，記者「待會在哪裡？位置好嗎？」在她看來，雖然記者這塊是個很不一樣的領域，不過郭台銘現在越來越對媒體環境熟悉。

羅友志聽完說，「好吧，我誤會了」，更稱下次要去找郭台銘對話，賴佩霞則回應「若邀請他會得到Surprise」。

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