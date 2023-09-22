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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

訪美返國支持者擠爆機場！　侯友宜盼贏回中華民國的永續繁榮

▲▼ 侯友宜返台後在機場進行談話 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

▲侯友宜返台後在機場進行談話。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜訪美行程結束，今（22）日清晨返抵國門，侯抵達機場時，便受到民眾熱情的歡呼，黨籍立委、民意代表及支持者，手舉國旗及歡迎布條，高喊「侯友宜凍蒜」，也有不少人獻上鮮花，歡迎侯友宜歸國。侯友宜表示，將與所有人一起努力，共同贏回清廉、公平、正義的台灣，讓中華民國永續繁榮。

侯友宜表示，此次訪美行程，會晤了16位參、眾議員，及紐約市長亞當斯、AIT主席羅森伯格，並接受了美國媒體的訪問。更重要的是，受邀到四個智庫演說，與重量級的學者專家，面對面討論兩岸、國際外交、國防等議題。在此也要非常謝謝美方的協助，不但凸顯了美方對他此次出訪行程的重視，更加深中華民國跟美國之間的穩固友誼。

▲▼ 侯友宜返台後在機場進行談話 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

侯友宜指出，此次行程中，不論是美國國會議員、智庫學者，還是媒體、前政府官員，都同樣地關心一個重要的問題，就是面對台海不穩定的局勢，台灣該如何避免戰爭、確保和平。身為未來的領導人，他非常清楚地表達，對內將堅定捍衛中華民國主權獨立，及自由、民主制度，並以和平的方式，解決兩岸的歧異；對外則要穩健、務實地面對變化多元的挑戰，並提出了嚇阻、對話、降低衝突的「3D戰略」，負責任地讓台灣能夠和平穩定，尤其會「用實力確保和平，用交流代替增進理解」，讓美國充分了解，我對美、中、台，以及對國際外交、兩岸相關事務，負責任的態度。

▲▼ 侯友宜返台後在機場進行談話 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

侯友宜也感謝各大城市僑胞，一路上給予滿滿的支持，他們充滿著信心與熱情，表達對國家與土地的熱愛，並期勉他能擔當大任，與全世界並肩作戰，堅守民主自由的中華民國，他們的支持，將是他前進的最大力量。

侯友宜也表示，國內在這段時間發生了很多爭議事件，對此他們更要團結台灣人民的力量，秉持以民為天、守護國家的信念，與所有人民、民意代表一起努力，共同贏回清廉、公平、正義的台灣，讓中華民國永續，安定繁榮。

▲▼ 侯友宜返台後在機場進行談話 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

▲▼ 侯友宜返台後在機場進行談話 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

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