「郭台銘巡迴車」現身青年夜市！支持者排爆　粉絲：全家7票都挺他

▲郭台銘「連署專車」21日現身青年夜市，現場同樣出現大量排隊人潮。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、趙蔡州／屏東報導

鴻海創辦人郭台銘「連署專車」繼高雄仁武八卦寮夜市後，21日晚間現身高雄鳳山青年夜市，現場出現大量支持者排隊，準備「上車」填寫遞交連署書，還有粉絲興奮說「終於等到郭董出來選總統了！」

▲支持者在專車內填寫連署書。（圖／記者吳世龍攝）

郭台銘20日正式啟動總統連署，除了在全台部署10個連署站外，也出動移動式的「連署專車」巡迴全台夜市，20日第一站在仁武八卦寮夜市就吸引了大量支持者前往，而21日現身高雄鳳山青年夜市時，現場一樣排滿了支持人潮。

現場有一位女子表示，她認為郭台銘是真心想替台灣做事情，現在終於等到郭台銘出來選總統「非常開心」、「我們全家有7票全部都支持他，電視上看到別人這樣攻擊他，心裡覺得非常不捨，所以用實際行動來支持他！」

▲女子表示，她們一家7人都支持郭台銘。（圖／記者吳世龍攝）

郭台銘後援會御林軍副團長陳文家表示，為了讓民眾可以方便參加連署，未來1個月內連署專車會巡迴全台夜市，繼八卦寮夜市、青年夜市後，22日將前往左營區瑞豐夜市，接著連續3天則在屏東民族夜市、恒春、潮州等地的夜市。