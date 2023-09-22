侯友宜擁抱南非武官之子會加分　學者揭1關鍵：拜登也用過

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜展開8天訪美行程，並在舊金山僑宴上與「南非武官挾持事件」中被救出的查克（Zach）見面，兩人在台上相擁。政大國際關係研究中心兼任研究員嚴震生認為，這件事情對侯友宜來說很加分，有溫馨的一面，也能帶出侯具備談判能力這個關鍵，美國總統拜登在競選期間也曾安排與警察之子見面。

▲侯友宜（左）與查克（中）在台上相擁。（圖／讀者提供）

侯友宜近期訪美，並於當地時間20日晚間參加僑宴，與「南非武官挾持事件」中被救出的查克見面。當時還是小嬰兒的查克，如今已經26歲了，他在台上與侯友宜相擁，感動表示，「你對我來說非常重要，沒有你，我就不會在。」

嚴震生在政論節目《大新聞大爆卦》中分析，國民黨這次的安排想得很周到，美國總統拜登在競選期間，也曾安排與警察之子見面，拜登在警察之子的父親過世之後前往慰問，「美國人最會搞這一套」，所以他覺得這一招應該是華僑提出來的，「你過去大家最津津樂道的事情，就是這一件，剛好找了當事人出來見證。」

▲嚴震生認為，國民黨這次的僑宴活動安排得很好。（圖／讀者提供）

嚴震生指出，這樣的安排對侯友宜來說當然是會加分，有溫馨的一面，也可以帶出侯具備談判能力，因為侯曾提到，做警察會遇見很多這種狀況，不僅要有各種備案、知道什麼時候要攻堅，更重要的是談判能力，「他這次的行程，因為賴清德的身分是副總統，很多活動不方便，如果侯友宜和賴差不多，那太遜了，美國只要對侯賴一樣公平，那表示對國民黨放心了。看起來侯友宜這次見的人滿多的，特別是紐約市長，賴清德沒有見到，剛好你們都是警察出身，他把他身上過去的所有履歷，在這次都用上了，這是非常有效的。」

嚴震生還提到，侯友宜在僑社受到這樣盛大的歡迎，民眾黨總統參選人柯文哲可能沒有辦法複製，因為柯大概找不到那麼多人來捧場，也沒有那麼多人可以見，如果柯的訪美行程比不上侯友宜，不去還比較好一點。

嚴震生表示，柯文哲可以嘗試不一樣的突破，例如考慮視察新南向，「可以去訪問印尼，印尼跟我們的關係非常好，有很多印尼人在台灣，印尼離台灣近又是大國，如果侯友宜訪問過新加坡，你換一個印尼也還不錯，不要老是跟美國、日本走。」