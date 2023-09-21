賴清德拋「百億癌症新藥基金」　侯辦轟：跟進卻不寫出處「毫無長進」

▲侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

針對民進黨主席賴清德今（21）日發布「百億癌症新藥基金」以及健康照護等政見。侯友宜競選辦公室表示，民進黨執政7年多，長期忽視許多癌友嚴重面臨的困境，如今到了選舉才想到要提出對策解決，但其實侯友宜在8月底就率先提出包括成立百億癌症基金等長照五箭的政見，賴清德不斷的跟進卻不註明出處，簡直毫無長進。

賴清德今舉行第三場「國家希望工程」國政願景發表會，公布「健康台灣、樂齡幸福社會」政見主張。針對打造「健康台灣」，他提出9大重點說，要通過「健康憲章」，另對於癌症已連續41年成為國人十大死因之首，他主張設立「百億癌症新藥基金」，減輕罹癌病友沈重負擔，目標於2030年讓國人癌症死亡數減少3分之1。

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，民進黨執政7年多，賴清德擔任副總統也有3年多的時間，卻長期忽視許多癌友嚴重面臨的困境，導致台灣發生許多「因病而窮、因窮而死」的悲劇。如今到了選舉才想到要提出對策解決。

王敏旭提到，侯友宜在八月底就率先提出包括成立百億癌症基金等長照五箭的政見，卻只見賴清德不斷的跟進卻不註明出處，簡直毫無長進。況且，賴清德在記者會上連國人關心的進口雞蛋食安問題，都耍官威拒絕回答，還奢談能照顧人民的健康。

「民進黨執政這些年，幼兒新生兒死亡比創新高，低薪剝削與勞動條件不佳更引發台灣護理師離職潮，台灣醫療環境堪憂，請問身為醫師的賴清德醫德何在？」王敏旭批，如今又食安問題連環爆，進口雞蛋流向不清、期限標示偽造。更離譜的是，昨天還爆出原來是農業部指示加工業者偽標產地，等於是民進黨帶頭殘害人民健康。面對記者提問食安議題時，賴清德竟以昨天已答覆而悍然拒答。殊不知昨天賴清德只是為出包的陳吉仲送暖還抱不平，根本沒針對進口雞蛋之亂有任何回應。

王敏旭表示，民進黨的長照2.0就是不斷擴張B級的複合型服務中心以及C級的巷弄長照站，但過去被監察院糾正認為服務淪為衝量，賴清德還要繼續擴大，完全無視監察院的糾正。而民進黨長照預算相較OECD國家偏低又僅仰賴機會稅，幾乎沒能力發展完整的居家、社會、機構全方面照顧，只會讓有能力的家庭請看護工或送機構照顧失能長者，而沒能力的家庭就只能自己辭職自己照顧，最後淪為長照悲歌。

「健康唯一，五箭優先」王敏旭表示，侯友宜8月31日的醫療政策記者會，也提出優先投資醫療健保支出，任內逐年達到GDP的8%，優先為護理人員加薪、成立癌症基金、擴充疫苗基金，加速新藥給付，並優化發展智慧醫療與照護，改善偏鄉醫療環境。另外也擴大兒童疫苗補助基金；優先推動高風險癌症預防，針對PM2.5過去5年超標縣市民眾，逐步推動放寬低劑量電腦斷層掃描；優先整合推動國民心理健康計畫；優先推動疫苗採購透明化，並與國際接軌引進新型疫苗。