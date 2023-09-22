iPhone 15 Pro Max開箱動手玩　超方便USB-C海量周邊都能插

▲ iPhone 15 Pro Max 動手玩。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

蘋果（Apple）在稍早之前舉行的秋季發表會當中，以 A17 Pro 和 A16 仿生晶片作為主要的處理器，分別推出了 iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 共四款新機，今年最大亮點在於蘋果首次採用了 USB Type C 作為主要傳輸介面，讓許多果粉嗨翻天。

iPhone 15 Pro 系列採用全新的鈦金屬材料，共有四色可選，分別是：⿊⾊鈦⾦屬、⽩⾊鈦⾦屬、藍⾊鈦⾦屬和原⾊鈦⾦屬，蘋果強調鈦金屬堅固且輕巧的特性同時也是太空船材料，是蘋果首次在 Pro 系列產品線使用的頂級材料。

此外，今年的 iPhone 機身設計更為纖薄，流線收邊的邊框設計有更好的握持感，號稱內部結構全由再生鋁製造，面板採用超瓷晶盾材質玻璃，宣稱是目前市面上最堅固的玻璃材料。

▲ 全新的鈦金屬材料共有四色可選。（圖／記者樓菀玲攝）

iPhone 15 Pro 系列採用了 3 奈米製程 A17 Pro 晶片，CPU 速度比前一代 A16 還要快 10%，效能表現不只是打敗其他手機，甚至還能跟高階的 PC 桌機比拼，實測跑分結果比現有的 M1 系列處理器單核跑分還要高出一點，此外新版的 6 核心 GPU 升級過後讓效能提升了 20%，導入新款神經網路引擎讓手機學習的速度能快兩倍。

A17 Pro 晶片所帶來的效能提升，以及支援光線追蹤技術的加持，讓手機不只是手機更是行動娛樂平台，一些大型 3A 遊戲都將能夠在手機上運作，目前已經確定《惡靈古堡 4 重製版》、《惡靈古堡 8 村莊》、《死亡擱淺 導演版》、《刺客教條：幻象》等作品都將會支援遊玩。

實際以《崩壞：星穹鐵道》作為遊戲遊玩範例，固定參數設定螢幕亮度為 50%、音量則是 30% 左右，使用紅外線熱像儀觀測機身溫度記錄，從遊戲本身的耗電量和溫度狀況來看，iPhone 15 Pro Max 的耗電量和溫度都算偏高，搭配充電同時使用會更燙手。

▲ 以 iPhone 15 Pro Max 進行實測遊戲。（圖／記者樓菀玲攝）

iPhone 15 Pro 系列獨有的全新「動作」按鈕，不只是用來切換鈴聲或靜音，使用者可以根據需求自訂功能，甚至透過捷徑來寫入更多指令來完成複雜操作，比較常見的功能像是用來切換「專注模式」、「相機」、「語音備忘錄」等功能，提升很多可玩性與客製化自由度。

不過一開始許多人可能會不太習慣動作按鈕的手感，就像當年 iPhone Home 鍵的改變一樣，你得長按這個按鈕才能啟動動作，如此用意是為了避免不小心誤觸，如果原有的功能不甚滿意，事後也能隨時回到「設定」裡的「動作按鈕」選項重新設定。

▲ 圖左為傳統按鍵圖右則為新款動作按鍵。（圖／記者樓菀玲攝）



▲ 使用者可自訂動作按鍵對應功能。（圖／記者樓菀玲攝）

今年推出的 iPhone 15 全系列都採用了 USB Type C 介面，根據蘋果的說法只要是符合國際規範的線材都能使用，換言之使用者可以活用現有手邊已有的 USB Type C 線材，實現充電、影像傳輸、反向充電或是連接各種配件，像是外接鍵盤、滑鼠、SSD 等外接設備，讓手機可以做到更多事情，可以看得出來是為專業使用者打造。

iPhone 15 Pro 系列相機系統具有相當於七個專業鏡頭的功能，主鏡頭支援在三種不同焦距（24mm／28mm／35mm）之間切換，強調細膩畫質與最佳低光源環境的拍攝效果，使用者還可以拍攝高達 4,800 萬像素的 HEIF 影像，拍攝 iPhone 歷來品質最好的照片。

▲ 目前鈦金屬新色詢問度相當高。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ iPhone 15 系列均採用 USB Type C 介面。（圖／記者樓菀玲攝）

拍攝實測

今年的重點除了整個 Pro 系列鏡頭群升級之外，比較大的亮點在於長焦鏡頭的變化，四連反射稜鏡設計讓 iPhone 15 Pro 的望遠鏡頭給到 77mm 相當於 3 倍望遠，而 iPhone 15 Pro Max 則是來到等效焦距 120mm，也就是 5 倍望遠，在手持拍攝不搭配穩定器的情況之下，望遠鏡頭最遠焦段的夜拍效果不盡理想，可以看到非常多明顯的噪點。

至於其他場景，像是一般室內拍攝、戶外夜拍等等，iPhone 15 Pro Max 的表現還算可以，導入 4,800 萬像素 HEIF 與ProRAW 都是為了強化拍攝品質，這次蘋果提供了幾個常見的街拍焦段讓使用者選擇。

其運作原理是利用演算法搭配裁切來呈現 24mm、28mm、35mm 焦段效果，而非暴力放大裁切，不過祖傳鬼影光班到了 iPhone 15 Pro 系列依舊沒有改善，在部分低光源場景之下還是有機會看到鬼影出現。