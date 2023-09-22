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烤肉醬、衛生紙買1送1！全台通路「激省優惠」一次看

▲▼全聯門市。（圖／ETtoday資料照）

▲全聯推出烤肉醬、衛生紙買1送1。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

省錢時間到！《ETtoday新聞雲》幫整理全台各大超市、量販店、超商通路等最新優惠，像是中秋必備的烤肉醬、衛生紙、咖啡與霜淇淋等通通下殺買1送1，趕快把握便宜買。

全聯

◎阿珠嬷 韓式 醃烤肉醬/辣味萬用醬 330~335g/瓶
優惠：單瓶143元，買1送1，平均一瓶71.5元
期限：即起～9月28日

◎蒲公英 綠茶3層環保抽取式衛生紙 100抽X10包/串
優惠：單串特價238元，買1送1，平均一串119元
期限：即起～9月28日

大潤發

◎台灣麻豆 15年文旦 約600公克
優惠：原價49元/粒，特價3粒每件33元
期限：即起～9月28日

◎萬家香 威士忌風味燒肉醬 225公克/瓶
優惠：原價118元，買1送1，平均每件59元
期限：即起～9月28日

美廉社

◎麻豆文旦 450g/入
優惠：2入55元
期限：即起～10月3日

◎Simple Life 金饌優質吐司 320g
優惠：市價42元/包，特價2包62元
期限：即起～10月3日

家樂福

◎OP生物分解抗菌密封袋／立體密封袋（尺寸Ｍ、Ｌ）
優惠：98元買1送1
期限：即起～9月26日

◎Joseph好順手廚房多功能剪刀
優惠：原價990元下殺2.4折，特價229元
期限：即起～9月26日

▲家樂福量販店,家樂福桂林店,家樂福西門町,西門町地標,外國觀光客必買。（圖／記者謝婷婷攝）

▲家樂福指定商品下殺買1送1。（示意圖／記者謝婷婷攝）

愛買

◎高露潔抗敏感牙膏120g
優惠：168元買1送1
期限：即起～9月26日

◎憋氣檸檬汁／冬瓜檸檬飲600ml
優惠：特價66元、會員買2瓶特價129元
期限：即起～9月26日

好市多

◎科克蘭冷凍綜合海鮮串／22串入
優惠：原價999元，特價899元，現省100元
期限：即起～9月24日

◎CJ冷凍韓式泡菜起司炒飯
優惠：原價425元，特價340元，現省85元
期限：即起～9月24日

7-11

◎霜淇淋
優惠：憑icash Pay支付購買即享買1送1
期限：9/22起每周五、六、日限定

▲▼7-11最新「蜜桃霜淇淋」。（圖／7-11提供）

▲7-11霜淇淋買1送1。（圖／7-11提供）

◎CITY PRIMA大杯精品美式、CITY PEARL水果氣泡珍珠椰果
優惠：買1送1
期限：即起～9月24日

全家

◎麵包、蛋糕土司
優惠：全品項第2件6折
期限：即起～10月3日

◎指定甜點半價吃
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠
期限：即起～10月17日

萊爾富

◎2款咖啡優惠組合
優惠：Hi Café特濃美式買7送5／Hi Café特濃拿鐵買7送4
期限：即起～9月24日

OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：長期優惠

◎純喫茶聯名系列清爽價
優惠：購買單杯純喫茶聯名系列飲品享8折優惠
期限：即起～10月18日

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