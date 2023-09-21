中秋烤肉最佳拍檔　世客博好客農市力推花蓮文旦+桃園黑毛豬

▲世客博好客農市力推花蓮文旦+桃園黑毛豬。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

中秋將至，一年一度花蓮文旦柚進入採收的盛季。花蓮縣政府為推廣花蓮文旦柚，21日來到2023世界客家博覽會-好客農市，舉行2023花蓮柚飄香記者會。桃園市政府農業局長陳冠義表示，花蓮文旦柚品質優良，桃園黑毛豬、肉質Q彈，是秋節烤肉最佳拍檔，歡迎大家來世客博「好客農市」選購。

陳冠義說，桃園市長張善政卸任行政院長要職後，曾在花蓮從農，而花蓮縣長徐榛蔚是桃園人的女兒，桃園市、花蓮兩縣市因緣深厚。由於，2023世界客家博覽會在桃園舉行，而花蓮全縣有3成的客家族群，客家人口數更達到了全國第四，因此縣府非常重視客語推動及文化傳承。

這次文旦推廣活動於好客農市辦理，還可以認識世客博的國際與多元化，也提供機會讓桃園的在地消費者可以品嘗到產自花蓮的文旦柚，微酸回甘的好滋味，希望大家一起享用花蓮文旦柚。

又，花蓮好山好水，擁有優於其他縣市的自然環境，產自花蓮的農產品一定是最天然無汙染的，於世客博好客農市展區的場地由花蓮縣政府推廣優質文旦柚，桃園市政府也極力為市民爭取全台各縣市的高品質且無毒的農產品，期待市民可以就近買到最健康天然的食材。

花蓮的農友致力於產業發展與環境永續，文旦樹在大山大海的滋養下生長，造就了平均13.5度以上的老欉文旦並且包住了0.3%~0.4%的黃金微酸感，層次豐富，讓花蓮文旦柚成為了中秋佳節最好的送禮選擇。

現在只要網路下單或電話訂購，在家也能享受到文旦柚的幸福味道，還可以參加花蓮縣政府舉辦的抽獎活動，即日起，於2023花蓮文旦型錄購買任一家花蓮文旦柚，即可獲得獎券序號，並至活動官網填寫序號及連絡資訊，就有機會獲得「幸福花蓮」農產組合禮、「柚見花蓮」柚子加工組合、「花蓮好米」等400項好禮！歡迎各位共襄盛舉，一起來體驗花蓮文旦柚的幸福味道。