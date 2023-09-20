世客博台中展區重現古老「取水祭典」　250罐平安水打造絕美水牆

▲台中展區以「沐山之客」為策展主題。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023世界客家博覽會在桃園開展以來，主展館台灣館內的台中市展區以「沐山之客」為策展主題，展現客家的土地生態哲學，帶領民眾深入認識從豐原、石岡、東勢、新社到和平等客家山城客庄文化，其中東勢大茅埔，更保留了全台最完整的大埔客家文化。

台中山城客庄文化深具特色，其中石岡、東勢、新社到和平等山城地區更是全市多數客家人的主要聚落，大埔客家文化更於此傳承，客家先民並在大甲溪上游穿窿鑿圳引流而成「穿龍圳」，圍塑出獨特防禦聚落，仰賴山與水養育後代子孫。大埔客與水圳獨特的關係，也繁衍出敬畏自然生態的宇宙觀，向大自然學習，而友善適當的農耕，則帶來豐饒果物收穫，更體現與?然共?共存的重要。

▲台中展區以「圓」作為策展主軸，代表客家防禦型聚落的空間概念。（圖／新聞處提供）

台中展區以「圓」作為策展主軸，不僅代表客家防禦型聚落的空間概念，也是大茅埔獨特防禦型聚落的意象。此外，「水」也是此展覽的重要元素，由於水源是客家族群遷移墾地的重要條件，大甲溪岸邊即為台中大埔客先民遷徙開墾的源起，在此引水開圳、溯溪拓荒。

▲250罐平安水形成圓形水牆的裝置藝術。（圖／新聞處提供）

大甲溪流域有一個關於水的古老科儀「取水祭典」。位於東勢大茅埔的客家聚落，以往只要遇到瘟疫，人們就會透過取水儀式，由神明指點居民去大甲溪取得平安水，再將水取回聚落廟埕，讓所有人可用平安水或沐浴、或飲用，以祈求消災祈福。

2020年新冠疫情爆發後，東勢大茅埔泰興宮重新舉辦，已停辦 50年以上的取水祭典儀式，希望透過儀式，庇佑居民身體健康，也成為東勢地區的特色祭典。本次展覽特別邀請當地耆老主持「取水祭典」，由神明帶領至大甲溪水源取水，並回到廟埕後，盛裝取回展場，裝置成圓形水牆，象徵事事順遂、平安圓滿。場內250罐平安水將在展覽最後一天開放免費索取，希望將神明祝福傳遞到更多地方，並將玻璃瓶永續循環利用，呼應大埔客家環境永續循環的信念。

2023世界客家博覽會迄10月15日閉幕，臺灣館位在中壢青埔，週一至週四開放時間為上午10點至晚上7點，週五至週日則是從上午10點開放至晚上9點。