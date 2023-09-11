　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

世客博開展滿月　桃園、新北交流體驗客家擂茶推廣「綠金」

▲桃園、新北雙市交流，體驗客家擂茶推廣綠金產業

▲桃園、新北雙市交流，體驗客家擂茶推廣綠金產業。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023世界客家博覽會在桃園開展滿月，新北市客家事務局長林素琴10日帶領新北市明穗教會的服務對象，由桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟、福爾摩沙公司周文裕董事長等人士陪同，前往位於龍潭區的副展場「臺灣客家茶文化館」，進行桃園與新北的茶文化交流，邀請參訪民眾一同擂茶、品嚐自己研磨的茶湯，體驗客家擂茶文化。

桃園市觀光旅遊局長周柏吟表示，桃園市跟新北市是很好的鄰居，更是共同生活圈，桃園在地許多遊憩地點對於新北市的居民都非常方便抵達，未來更有青春山海線的串聯，很期待兩縣市未來的更多合作，這次的世界客家博覽會中，新北市也是很重要的展區，許多參訪的口碑都有目共睹，歡迎各地的旅客有時間再來桃園體驗。

▲桃園、新北雙市交流，體驗客家擂茶推廣綠金產業

茶葉是臺灣重要的經濟作物，也是兩個縣市很重要的元素，桃園市的龍潭、平鎮、楊梅、八德、龜山、蘆竹等區都是重要的茶葉產區，形成台灣的百年茶業文化。」目前桃園的地方特色茶種有蘆竹蘆峰烏龍茶、平鎮金壺茶、楊梅秀才茶、龜山壽山包種茶、拉拉山高山烏龍茶等。

新北市客家家事務局長林素琴指出，多年來，產自新北的好茶屢屢獲得國內外肯定，其中有百萬冠軍茶之稱的坪林包種茶，近年也持續提升茶葉品質，製茶技術也愈加純熟。此外，新北還有著名的文山包種茶、三峽碧螺春、蜜香紅茶、石碇東方美人茶、石門鐵觀音、林口龍壽茶等特色好茶，新北市府除了致力營造良好農業生產環境外，也舉辦評鑑、製茶技術競賽，鼓勵青農返鄉，協助新北好茶行銷推廣，提升品牌價值。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
嘉義縣宣布今停班停課！
就要出殯「遺體被掩埋」！　嘉義暴雨土石流沖進治喪民宅
嘉義暴雨「火車站變漂漂河」！　鐵軌被淹沒驚人畫面曝
百萬YouTuber宣布停更！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園新住民攝影走讀新鄉　陳信守期成最佳觀光大使

累計31例確診個案　桃園持續高風險場域監測巡查防登革熱

八德「義民節挑擔文化祭」登場　客家忠義精神代代傳承

世客博開展滿月　桃園、新北交流體驗客家擂茶推廣「綠金」

新北市民廣場非常「泰」　藤球比賽+水燈美女選拔

落實藝術資源均霑城鄉　新北公共藝術推廣美學教育

基北北桃參訪3座公有市場　分享交流改建經驗共創新文化

侯友宜南下台南　1500民眾相迎林燕祝侯援會成立

新北推文旦食農闖關拿好康　9／13市府大廳正式開展

三寶闖平交道被普悠瑪撞爛！　女子公共危險罪送辦

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

大直民宅暖獲喵星人！ 受困3天飼主急抱緊安慰

基泰出現了！答應提撥1億救災　受災戶要搬走願意付3年租金

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

桃園新住民攝影走讀新鄉　陳信守期成最佳觀光大使

累計31例確診個案　桃園持續高風險場域監測巡查防登革熱

八德「義民節挑擔文化祭」登場　客家忠義精神代代傳承

世客博開展滿月　桃園、新北交流體驗客家擂茶推廣「綠金」

新北市民廣場非常「泰」　藤球比賽+水燈美女選拔

落實藝術資源均霑城鄉　新北公共藝術推廣美學教育

基北北桃參訪3座公有市場　分享交流改建經驗共創新文化

侯友宜南下台南　1500民眾相迎林燕祝侯援會成立

新北推文旦食農闖關拿好康　9／13市府大廳正式開展

三寶闖平交道被普悠瑪撞爛！　女子公共危險罪送辦

會見李強　 拜登：中國經濟動盪「不會台海戰爭」恐已無能力侵略

她闖民宅幫重刷油漆「救浪貓」　網看照片秒歪樓：彭小姐是對的

桃園新住民攝影走讀新鄉　陳信守期成最佳觀光大使

累計31例確診個案　桃園持續高風險場域監測巡查防登革熱

八德「義民節挑擔文化祭」登場　客家忠義精神代代傳承

世客博開展滿月　桃園、新北交流體驗客家擂茶推廣「綠金」

新北市民廣場非常「泰」　藤球比賽+水燈美女選拔

吉林發現全球唯一「高山隕石坑」！撞擊能量等於500原子彈爆炸

落實藝術資源均霑城鄉　新北公共藝術推廣美學教育

烏克蘭：俄軍無人機襲擊「5次爆炸聲」　碎片掉基輔市中心

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

地方熱門新聞

嘉義暴雨狂下！火車站變漂漂河

嘉義土石流沖進治喪民宅！遺體遭掩埋

即／嘉義縣府緊急宣布2校明天停課

普渡宴吃流水席！舞者繼續跳

台南頭前溪暴漲！消防緊急撤離居民

竹縣工務處長藏千萬現金！又爆收錢幫違建壓件

嘉義縣雨災明6校停班課、休園一覽

花蓮自小客闖平交道挨撞　車損人無傷駕駛送辦

台南市府提醒民眾勿進山區遠離水域河床

國民黨嘉義市婦女青年後援會成立

侯友宜南下台南林燕祝侯援會成立

桃園持續高風險場域監測巡查　防登革熱

世客博開展滿月　桃園、新北推廣客家

八德義民節挑擔文化祭登場　傳承客家精神

更多熱門

相關新聞

盧秀燕攜學童參觀世客博　打造婦幼友善城市

盧秀燕攜學童參觀世客博　打造婦幼友善城市

「媽媽市長」臺中市長盧秀燕，8日帶領臺中市偏鄉學校師生及新住民關懷協會，一同到桃園參觀世界客家博覽會。於交流活動中，桃園市長張善政和盧秀燕與臺中市偏鄉學生們，一同運用想像力將積木堆疊出桃園景點代表的「大溪橋」以及臺中地標的「臺中國家歌劇院」，串起桃園與臺中共同打造婦幼宜居城市的理想。

張麗善率團赴世客博　宣傳雲林國際農機展

張麗善率團赴世客博　宣傳雲林國際農機展

鍾東錦參訪世客博　即興唱山歌博感情　

鍾東錦參訪世客博　即興唱山歌博感情　

世客博「桃園市展區」　夢幻水池互動體驗

世客博「桃園市展區」　夢幻水池互動體驗

做好防颱整備　世客博9/2-9/4戶外活動暫停

做好防颱整備　世客博9/2-9/4戶外活動暫停

關鍵字：

世客博桃園周柏吟新北林素琴臺灣客家茶文化館

讀者迴響

熱門新聞

百萬YouTuber宣布停更：不想讓YT綁著我了

即／豪雨淹半個縣！嘉義縣宣布11日停班停課

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

不斷更新／暴雨襲擊！嘉義大學各校區停課

嘉義暴雨狂下！火車站變漂漂河

情侶臥室亡　警消破門「寵物狗衝到遺體旁」陪伴

2023年Netflix韓劇「全球收視排行」公開！

嘉義土石流沖進治喪民宅！遺體遭掩埋

廟會迷你裙正妹熱舞爆紅　超美笑容電暈鄉民

藍心湄勸王力宏「不要再胡說八道」

嘉義縣長宣布停班課　居民臉書留言：帥翻

即／嘉義縣府緊急宣布2校明天停課

香港網紅直言「台灣人好假」挨轟回應了

天心尪「30罐最愛」全被海關沒收

Jennie IG一篇業配要價6700萬

更多

最夯影音

更多
90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃
休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面