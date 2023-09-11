世客博開展滿月　桃園、新北交流體驗客家擂茶推廣「綠金」

▲桃園、新北雙市交流，體驗客家擂茶推廣綠金產業。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023世界客家博覽會在桃園開展滿月，新北市客家事務局長林素琴10日帶領新北市明穗教會的服務對象，由桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟、福爾摩沙公司周文裕董事長等人士陪同，前往位於龍潭區的副展場「臺灣客家茶文化館」，進行桃園與新北的茶文化交流，邀請參訪民眾一同擂茶、品嚐自己研磨的茶湯，體驗客家擂茶文化。

桃園市觀光旅遊局長周柏吟表示，桃園市跟新北市是很好的鄰居，更是共同生活圈，桃園在地許多遊憩地點對於新北市的居民都非常方便抵達，未來更有青春山海線的串聯，很期待兩縣市未來的更多合作，這次的世界客家博覽會中，新北市也是很重要的展區，許多參訪的口碑都有目共睹，歡迎各地的旅客有時間再來桃園體驗。

茶葉是臺灣重要的經濟作物，也是兩個縣市很重要的元素，桃園市的龍潭、平鎮、楊梅、八德、龜山、蘆竹等區都是重要的茶葉產區，形成台灣的百年茶業文化。」目前桃園的地方特色茶種有蘆竹蘆峰烏龍茶、平鎮金壺茶、楊梅秀才茶、龜山壽山包種茶、拉拉山高山烏龍茶等。

新北市客家家事務局長林素琴指出，多年來，產自新北的好茶屢屢獲得國內外肯定，其中有百萬冠軍茶之稱的坪林包種茶，近年也持續提升茶葉品質，製茶技術也愈加純熟。此外，新北還有著名的文山包種茶、三峽碧螺春、蜜香紅茶、石碇東方美人茶、石門鐵觀音、林口龍壽茶等特色好茶，新北市府除了致力營造良好農業生產環境外，也舉辦評鑑、製茶技術競賽，鼓勵青農返鄉，協助新北好茶行銷推廣，提升品牌價值。