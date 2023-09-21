蔡易餘管碧玲討論外傘頂洲　布袋港淤積問題

▲▼立委蔡易餘邀集海委會管碧玲主委，討論外傘頂洲固沙及布袋第三漁港延伸防波堤 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

立委蔡易餘今天邀集海委會、國海院、漁業署、水利署第五河川局、縣府農業處及布袋鎮公所等相關單位，針對防止外傘頂洲沙灘流失整體防護計畫及布袋第三漁港延伸防波堤做討論，希望解決布袋漁港淤積問題。

蔡易餘表示，三年前他和農委會來到布袋第三漁港旁會勘，當初規劃希望過一個北堤拉出來的離岸堤，結果當時評估的，水工模型完全不一樣，他應該要重新思考這邊的規劃，於是邀請海委會一起來討論。

▲海委會管碧玲主委 。（圖／記者翁伊森翻攝）

管碧玲指出，港務公司有委託國海院針對全台幾個港口做監測，透過監測狀況也可以透過研究更清楚知道海向的海流，但水工模型也需要由有相關設備的機構來做，但國海院可以針對相關專業研究提供意見。管碧玲強調，明年六月國海院會有一份針對外傘頂洲及布袋港的相關報告出來，將會提供給相關單位參考，希望能解決外傘頂洲流失與布袋港淤積的問題

蔡易餘指出，目前漁業署補助北側堤岸延伸可行性評估約800萬元，但相關的數值模擬及水工模型試驗應該由國海院來協助縣府農業處，他希望這次的可行性評估可以符合現實的狀況，若有相關經費增加他將會再向漁業署協助經費。

21日立委蔡易餘、管碧玲主委、海巡署第五巡防區陳柏璋主任、國海院院長陳建宏、布袋鎮長蔡瑋傑等相關單位海岸線問題會議。