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中彰投積極取締噪音車　籲民眾勿任意改裝車輛違者從重處分

▲中彰投共同打擊噪音車，守護安寧減噪生活。（圖／翻攝「南投縣政府環境保護局」臉書粉專，下同）

▲中彰投共同打擊噪音車，守護安寧減噪生活。（圖／翻攝「南投縣政府環境保護局」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣環保局透過聲音照相科技執法等稽查措施，積極守護民眾安寧，而聲音照相科技執法自110年上路以來，中彰投噪音車輛告發成案率更居全國之冠：平均每場次有0.81輛次的告發案件，通知疑似高噪音車輛至指定地點接受噪音檢測數1524件，高出其他區域近3倍。

南投縣環保局於19日辦理「中彰投共同打擊噪音車記者會」，由局長李易書主持，環境部大氣環境司長蔡孟裕、彰化縣環保局長江培根、台中市環保局副局長商文麟都出席響應；草屯警分局，縣議員宋懷琳、簡千翔、簡峻庭、唐曉棻服務處主任郭玉龍、南投縣政府駐區主任王逸帆、草屯鎮公所主秘朱鴻森、立委馬文君秘書陳啓昭等人也共襄盛舉。

▲中彰投共同打擊噪音車，守護安寧減噪生活。（圖／翻攝「南投縣政府環境保護局」臉書粉專）

▲中彰投共同打擊噪音車，守護安寧減噪生活。（圖／翻攝「南投縣政府環境保護局」臉書粉專）

縣府環保局指出，目前稽查措施包括聲音照相科技執法、 環警監聯合稽查、 受理檢舉通知到檢 、於特定時段加強取締高噪音車輛，並於暑假期間加強辦理中彰投噪音車聯合稽查：於彰投交界的139線道、貫穿中彰的74快速道路強化噪音攔查及聲音照相，共攔查617輛次，查獲高噪音車輛19輛次、通知到檢45輛次。

▲中彰投共同打擊噪音車，守護安寧減噪生活。（圖／翻攝「南投縣政府環境保護局」臉書粉專）

環保局表示，環境部已於今年6月30日公告增訂加重裁罰規定：針對夜間（晚上10時至早上7時）違反噪音管制法之車輛從重處分、直接裁罰最高金額3600元。

南投縣長許淑華也於18日的縣務會議上表示，今年車輛檢測不合格率仍有40%，至年底前會請環保局持續做專案稽查，再做全面檢視相關執行的效果和數據；目前各縣市都有增設聲音照相的科技執法工具，未來南投也會針對夜間噪音違規加重罰責、從重處分，希望民眾能夠配合不要任意改裝車輛、製造噪音。

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