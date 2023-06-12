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台南寧靜專案從安平啟動　展現環警監打擊噪音車決心

▲台南市環保局從安平開始啟動寧靜專案，展現環警監打擊噪音車決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局從安平開始啟動寧靜專案，展現環警監打擊噪音車決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為遏止噪音車擾寧情形，台南市自2022年迄今已開出1300件罰單，其中安平區道路筆直且銜接市中心區域，是十大噪音車橫行之重點路段，環保局由安平區開始，規劃於深夜、凌晨時段與警察局、監理站攜手合作展開聯合稽查，並輔以移動式聲音照相儀器，展現掃蕩決心，維護環境安寧。

▲台南市環保局從安平開始啟動寧靜專案，展現環警監打擊噪音車決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保局為精準打擊噪音車，根據民眾陳情、警察通報地點篩選出前十大重點路段如安平區安平路及安北路、永華路，永康區中正路、中華路、中山南路，中西區民生路、金華路、中華西路，安南區長和路等及深夜、凌晨好發時段，啟動寧靜專案加強取締。

▲台南市環保局從安平開始啟動寧靜專案，展現環警監打擊噪音車決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，駕駛人除應遵守道路交通安全法令外，切勿重踩油門、拉高轉速或任意改裝排氣管等刻意製造噪音駕駛行為，夜間噪音車呼嘯而過帶來的不僅是道路安全問題，更有噪音污染情形。

環保局長許仁澤說，寧靜專案除運用聲音照相科技執法取締，將加強路攔，6月10、11日從改裝車喜好出沒安平路往觀夕平台方向路段，架設移動式聲音照相設備，稽查車輛3481輛，將召回檢測8輛。

▲台南市環保局從安平開始啟動寧靜專案，展現環警監打擊噪音車決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，環保署已設立專門檢舉網站，呼籲民眾一同加入抓噪行列，如有發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站(https://noisecar.epa.gov.tw)檢舉，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格依法開單處以新台幣1800元至3600元罰鍰。

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