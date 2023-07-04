桃園警啟動「麥噪專案」　一晚抓19輛機車噪音超標

▲桃園警方於昨晚執行「麥噪專案」。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局於昨晚執行「麥噪專案」結合環保局及桃園監理站，共同執行改裝噪音車聯合稽查取締勤務，共攔查大型、重型機車33輛，經檢測有19輛（大型重型機車2輛、普通重型機車17輛）排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單。

▲▼結合環保局及桃園監理站，執行改裝噪音車聯合稽查取締勤務，3小時內查獲19輛噪音超標。（圖／桃園警分局提供）

基北北桃環保交流合作平台啟動「麥噪專案」，在7至9月暑假期間，各市環保局、警察局及監理單位，將合作於四市接鄰的主要道路或噪音車陳情熱區加強夜間攔查、科技執法，維護市民居住安寧。桃園分局昨日20至23時與環境保護局及桃園監理站合作，在桃園市桃園區力行路258號前共同執行改裝噪音車稽查專案勤務，共攔查大型重型機車3輛、普通重型機車30輛，經檢測有19輛（大型重型機車2輛、普通重型機車17輛）排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單。

其中青溪所員警陳倍如於攔查唐姓機車騎士時，他出示一張今年3月份噪音檢測合格的資料，並強調排氣管並未改換，又說沒時間配合檢驗，但機車發出之噪音非常吵雜，非如表單所載83分貝，請唐男依照規定配合檢查，經檢測噪音超標，他才表示3月檢測過後有換排氣管，沒想到瞞不過警察，環保人員當場製單告發，並請其擇日複驗。